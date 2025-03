Katastrofa Dallasa, Čančar ob vrnitvi obsedel

Po vseh poškodbah, za nameček je zaradi poškodbe kolena sezono že sklenil Kyrie Irving, so Dallas Mavericks na gostovanju pri Milwaukee Bucks izgubili s 137:107 in tako doživeli še tretji zaporedni poraz. Vodilna ekipa Zahoda Oklahoma City je s 120:103 slavila pri Memphis Grizzlies, na klop Denverja pa se je po dolgotrajni odsotnosti vrnil Vlatko Čančar. Nuggets so, brez pomoči slovenskega reprezentanta, ki je celoten dvoboj spremljal s klopi, 116:110 ugnali Sacramento Kings. Luka Dončić bo z LA Lakers ponovno aktiven v noči na petek.

Vlatko Čančar, ki ni igral vse od 20. novembra, je bil tokrat na klopi domače ekipe, a Michael Malone mu ni ponudil priložnosti za dokazovanje. Pri Denverju se je tokrat sicer strelsko najbolj izkazal Russel Westbrook s 25 točkami. Eno manj je dodal Jamal Murray, Nikola Jokić pa se je ustavil pri 22, ob tem pa dodal še 15 skokov. Najboljši strelec tekme je bil sicer Sacramentov ostrostrelec DeMar DeRozan s 35 točkami.

Vlatko Čančar se je prvič po 20. novembru znašel v postavi Denverja. Foto: Guliverimage

Nekdanji klub Luke Dončića Dallas Mavericks je s 137:107 priznal premoč Milwaukee Bucks, pri katerih sta blestela Damian Lillard s 34 in Giannis Antetokounmpo z 32 točkami. Pri gostih je Klay Thompson dosegel 28 točk, 22 jih je dodal Naji Marshall.

Mavs ponovno niso morali računati na trojec pod obročem Anthony Davis, Daniel Gafford in Dereck Lively II, sezono pa je po nedavni poškodbi kolenskih vezi že sklenil prvi zvezdnik ekipe Kyrie Irving. Na seznamu poškodovanih so tudi P.J. Washington, Caleb Martin in Jaden Hardy, ki so se tokrat sicer znašli v postavi moštva, a na parket niso stopili.

Vodilni moštvi brez prask

Cleveland Cavaliers so v dvoboju z Miami Heat dosegli že dvanajsto zmago v nizu (112:107) in si že zagotovili mesto v končnici. Donovan Mitchell je dosegel 26 točk za domače, Bam Adebayo pa je pri vročici prispeval 34 točk in 12 skokov.

Oklahoma City Thunder so na krilih Shaia Gilgeousa-Alexandra (41 točk) v Memphisu zmagali s 120:103. Zmage so zabeležili še Boston, Minnesota, Washington in Los Angeles Clippers Pri zmagi slednjih je blestel James Harden s 50 točkami.

