Pri Dallas Mavericks se držijo za glavo

Ravno v dneh, ko mineva mesec dni od prestopa Luke Dončića k Los Angeles Lakers, je v Dallasu iz dneva v dan vse več skrbi. Mavs so v noči na torek klonili proti Sacramentu, in ne le da se s 30. porazom v sezoni gibljejo na vse bolj majavih tleh v boju za play-in, temveč sta se ob tem na seznamu poškodovanih znašla še Kyrie Irving, ki je moral že narediti križ čez celotno sezono, in Jaden Hardy.

Še posebej v nos gre navijačem Dallasa poškodba Irvinga, ki je po slovesu Dončića prevzel celotno breme vodilnega akterja ekipe, ob tem pa plačal svoj davek in po strganih križnih vezeh že končal letošnjo sezono, ki se za Dallas sesuva kot hišica iz kart. Ob njegovi poškodbi se je na Instagramu odzval tudi Luka Dončić, ki je poškodbo svojega velikega prijatelja pospremil s sporočilom, da se bo zagotovo vrnil še močnejši. Irving je od božiča do 2. marca na 23 tekmah v povprečju igral 38,2 minute na tekmo, pri čemer je po minutaži v ligi NBA zaostal le za Joshom Hartom (38,7) in Tyresem Maxeyjem (38,7). Od 28. januarja do 2. marca pa je na parketu v povprečju preživel kar 39,1 minute, kar je največ od vseh košarkarjev v ligi. Kidd je sicer ves čas poudarjal, da želijo Irvinga na parketu zadržati manj kot 40 minut.

Kyrie Irving je po poškodbi že končal sezono. Foto: Guliverimage

Poškodba za poškodbo

Že tako v klubu iz Teksasa ne morejo računati na Anthonyja Davisa, ki se je poškodoval na svoji prvi tekmi v dresu Mavericksov, na seznamu odsotnih pa sta že tudi Daniel Gafford in Dereck Lively, težave ima še naprej tudi P. J. Washington. Za nameček je privržence Mavericksov zmotila tudi menjava Quentina Grimesa, ki je od odhoda k Philadelphii našel svojo igro, še posebej je blestel na predzadnjem obračunu proti Golden Statu, na katerem je dosegel kar 44 točk, na prvih devetih tekmah v dresu 76ers je na kar sedmih dosegel dvomestno število točko. Medtem se je v Dallas preselil Caleb Martin, ki se prav tako bori s poškodbo in za Dallas sploh še ni zaigral, zdaj pa so ga v klubu po težavah s kolkom poslali v G-ligo, kjer naj bi stopnjeval formo in pripravljenost za vrnitev.

"Smola, smola … Fantje se trudijo držati skupaj, a vsakokrat, ko se približamo temu, da bi nekoga dobili nazaj, se poškoduje nekdo drug. Zmanjkuje nam igralcev, a fantje se še naprej borijo," je po zadnjem porazu dejal trener Jason Kidd. "Res je neverjetno, da kar naprej izgubljamo košarkarje, a skušamo ostati pozitivni. Vse, kar lahko storimo, je, da jim zaželimo čimprejšnje okrevanje in počakamo, da se vrnejo," je dodal Naji Marshall.

Casey Smith je v Dallasu deloval več kot 20 let. Foto: Guliverimage

Početje vodstva Mavericksov tako v nekaterih pogledih spominja že na tragikomedijo. Ob že tako načetem zaupanju navijačev do početja kluba pa so na površino privrele tudi njihove poteze zadnjih let, ko so močno prevetrili in zamenjali zdravniško ekipo. Ob tem naj bi po številnih virih blizu Dallas Mavericks svoje košarkarje pogosto pozivali k čimprejšnji vrnitvi na parket.

Vse bolj in bolj pa viri blizu lige NBA v zadnjih dneh s prstom kažejo na dogajanje že pred sezono 2023/24, ko se je takrat v sumljivih okoliščinah od kluba moral posloviti dolgoletni trener za fizično pripravo Casey Smith. Ta velja za enega najbolj spoštovanih trenerjev na področju fizične priprave, takoj zatem pa je novo okolje našel pri New York Knicks, kjer so ga zaposlili kot podpredsednika ekipe za športno medicino. Smith je vlogo trenerja pri Dallasu opravljal kar 20 let, vse skupaj pa ni bila njegova odločitev. Ob tem je med drugim deloval tudi v reprezentanci ZDA od leta 2005 do 2012.

V zadnjem obdobju sta se od kluba iz Teksasa poslovila tudi trenerja Jeremy Holsopple in Casey Spangler, oba sta imela dober odnos tudi z Dončićem. Že pred tem so nenadno klub zapustili tudi nekateri ostali trenerji za moč in kondicijsko pripravo, med drugim Meg Dodge, Manuel Valdivieso Navarro in Jace Fredenburg. Tudi na tem področju je imel pri menjavah glavno vlogo športni direktor kluba Nico Harrison, ki v teh dneh zagotovo nima mirnega spanca.

Zvišanje cene letnih vstopnic

Za tega in preostalo vodstveno garnituro se je zadnji mesec sprevrgel v pravi pekel. Najprej se je 22. januarja poškodoval Lively, 2. februarja je nato sledila šokantna menjava Dončića, ki jim je sledilo nekaj minut upanja z 8. februarjem in debijem Anthonyja Davisa, ki pa se je po spodbudni predstavi ekspresno poškodoval in od takrat ni igral. Zatem se je 13. februarja poškodoval Gafford, Mavericks so ob tem izgubili še srečanje z novim Dončićevim klubom LA Lakers, za konec pa so kot žebelj v krsto ob poškodbi Jadena Hardyja zabile strgane križne vezi v levem kolenu Kyrieja Irvinga.

"Dallas Mavericks so zagotovo prekleti. Resnično ni mogoče drugače razložiti nočne more, ki so jim jo vsilili košarkarski bogovi v tej sezoni," je le eden izmed zapisov na socialnih omrežjih ob dogajanju v Dallasu, kjer navijači ne preživljajo lepih dni. Za nameček se bodo namreč za obisk American Airlines arene podražile še vstopnice za tekme, saj naj bi bilo treba za sezonske vstopnice za novo sezono plačati kar 8,5 odstotka več v primerjavi z letošnjimi.

