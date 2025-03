Dončić v bolečinah, LeBron James pomiril navijače

Po španskem el clasicu med Real Madridom in Barcelono je Luka Dončić v noči na nedeljo odigral še svoj prvi ameriški "clasico" med LA Lakers in Boston Celtics. Slovenski košarkar je bil s 34 točkami in osmimi skoki prvo ime svoje ekipe, a je ta ob zares medli predstavi v tretji četrtini, v kateri je bil Boston boljši s 29:13, na koncu ostala praznih rok.

"Atmosfera je bila odlična, rad igram v takšnih okoljih, to me motivira. Navijači v Bostonu so vedno zelo glasni. Vedno je težko igrati, a sam se vedno zelo zabavam. Žal nam ni uspelo zmagati, a upam, da bo naslednjič drugače," je po srečanju dejal Dončić, ki na tekme z Bostonom nima pretirano lepega spomina, saj so bili ravno Celtics v lanski sezoni na koncu previsoka ovira za nekdanjo ekipo Ljubljančana Dallas Mavericks.

"Boston je odlična ekipa z odličnimi igralci, sploh v TD Gardnu je vedno težko igrati in jih premagati. Seveda sem se pred tekmo spomnil tudi na finale, to je bil moj prvi finale, v katerem pa nam ni uspelo, seveda si nihče ne želi izgubljati," je dejal Slovenec.

Težave s hrbtom

Še bolj kot o porazu pa se je po srečanju govorilo o zdravstvenih težavah Slovenca. Dončić je imel nemalo očitnih težav z bolečinami v hrbtu, ki so bile posledica padca s tekme z New York Knicks. "Boli me vse od tistega padca na zadnji tekmi, boli, a bom v redu. V prvem polčasu nisem igral na pravi ravni, ob koncu pa smo igrali našo igro, nismo se ozirali na njih. Bolečina ni nič takšnega, vedno je kaj, če malce boli, ni nič narobe. Vedno mine in želim pomagati ekipi, kolikor le morem," je dejal Dončić.

Padec na tekmi z Knicks:

Source of Luka pain pic.twitter.com/sZTK0Qjy02 — Luka Updates (@LukaUpdates) March 9, 2025

Luka Dončić’s back was also bothering him during the game.



Not too sure if it affected his play that much, but something to look out for moving forward with Luka having to carry the load without LeBron. pic.twitter.com/PdSulhdITu — 🎗NBA•Fan🎗 (@Klutch_23) March 9, 2025

Poškodba Jamesa

Še pred tem pa je spregovoril tudi o poškodbi LeBrona Jamesa, ki je srečanje končal približno na polovici zadnje četrtine, ko so Lakers vztrajno lovili priključek Celticsom. James je po eni izmed akcij začutil bolečino v predelu dimelj, nato pa v spremstvu zdravniške službe odkorakal v garderobo, od koder se ni več vrnil na parket. "Upam, da z LeBronom ni nič resnega. V vsakem primeru potrebuje čas, takšne poškodbe so zelo neugodne, pomembno je, da bo boljše, mi pa moramo zapolniti vrzeli, ki nastanejo ob poškodbah, in prevzeti odgovornost. Poškodbe so sestavni del sezon," je bil jasen Dončić.

Nekoliko pa je navijače Lakersov pomiril James sam, ki je prepričan, da bo po poškodbi kmalu znova nared. Ob podobni poškodbi je sicer James v sezoni 2018/19 v svoji prvi sezoni v dresu Lakersov izpustil kar 27 tekem, a je izkušeni košarkar ocenil, da je tokratna poškodba veliko bolj mile narave. "Zgodilo se je v zadnji moji akciji, potem sem zapustil igrišče, ko sem nekaj začutil. Najprej sem pomislil na leto 2018 in takratno poškodbo na božični dan, ki me je za dlje časa oddaljila od parketov, potem pa sem pomislil na Anthonyja Davisa. Ne vem točno, zakaj. Pretirano me ne skrbi, videli bomo dan za dnem. Nikakor pa ni tako slabo, kot je bilo takrat. Vemo, kakšna ekipa je Boston, skupaj so že dolgo časa, mi pa moramo nadaljevati gradnjo našega dela," je še dodal ameriški zvezdnik.

Brown: Napadalno je njegov talent brez primerjave

Lakers so sicer po mizerni tretji četrtini nato dodali na plin, tudi brez Jamesa pa so postali nevarni tekmecu, približali so se na štiri točke zaostanka, a bližje od tega na koncu ni šlo. "Postali smo agresivnejši v obrambi, igrali smo hitreje, z več ritma. V tretji četrtini smo bili veliko slabši kot potem v zadnjem delu. Mislim, da je bila to največja razlika. Zagotovo je bilo pomembno to, da smo začeli zadevati mete, a res smo igrali hitreje, ustvarjali smo si lepe priložnosti, a danes smo zgrešili ogromno odprtih metov," je še dodal Dončić.

Slovenec tako še vedno ni našel rešitve za razpoloženo zasedbo Bostona, pri kateri je Jayson Tatum dosegel 40 točk, Jaylen Brown pa 31. Ravno Brown, ki je bil vnovič zadolžen za obrambne naloge nad Slovencem, je po tekmi z izbranimi besedami spregovoril o slovenskem košarkarju. "Luka je eden od res odličnih košarkarjev, je eden izmed največjih talentov, ki se rodijo res redko. Napadalno je njegov talent brez primerjave, meni osebno je eden najljubših igralcev na napadalni strani igrišča," je še dodal Brown.

