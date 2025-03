Konec velikega niza za Luko Dončića in dodatna skrb za LA Lakers

V noči na nedeljo se je v ligi NBA končal veliki niz osmih zaporednih zmag Los Angeles Lakers in Luke Dončića, kar je bil hkrati tudi njegov najdaljši zmagoviti niz v karieri. Jezerniki so v TD Gardnu s 101:111 klonili proti prvakom Boston Celtics. Luka Dončić je bil s 34 točkami, osmimi skoki in tremi asistencami najboljši strelec gostov, pri domačih pa je bil s 40 točkami, 12 skoki in osmimi asistencami najbolj razpoložen Jayson Tatum. Za dodatno skrb Lakersov je poskrbel LeBron James, ki je srečanje zaradi poškodbe dimelj končal predčasno.

Boston Celtics : Los Angeles Lakers 111:101 Učinek Luke Dončića: 34 točk (6/12 za 2, 5/10 za 3, 7/8 prosti meti), 8 skokov, 3 asistence, 1 ukradena žoga, 5 izgubljenih žog v 36:42 Strelci: Tatum 40 (12 sk., 8 as.), Brown 31, Horford 14 (9 sk.), White 10 (7 as.); Dončić 34, James 22 (14 sk., 9 as.), Reaves 16 (4/7 za 3), Knecht 9

Boston Celtics ostajajo nerešljiva uganka in trn v peti za Luko Dončića. Slovenski košarkar je v lanski sezoni še v dresu Dallas Mavericks v finalu lige NBA klonil proti Celticsom z 1:4 v zmagah, tudi na svoji prvi medsebojni tekmi v dresu LA Lakers pa so bili prvaki previsoka ovira, saj so na domačem parketu slavili s 111:101. Slovenec je bil sicer na koncu s 34 točkami najbolj učinkovit košarkar svoje ekipe, dosegel je pet trojk v desetih poskusih, k temu dosežku je dodal še osem skokov in tri asistence, a je izgubil pet žog.

Ko nanese beseda na ligo NBA, se lahko z največjimi uspehi, tradicijo in vnetim rivalstvom pohvalita dva velikana. Boston Celtics in LA Lakers. Skupaj sta osvojila kar 35 od skupno 78 naslovov lige NBA. Kelti, tudi aktualni prvaki, so bili najboljši 18-krat, Jezerniki, ki so bili nazadnje najboljši na drugi strani velike luže leta 2020, pa 17-krat. Prestižni spopad je zdaj prvič na parketu okusil tudi Dončić. Prvič po 16 letih se je zgodilo, da sta se Boston in LA Lakers pomerila kot drugouvrščeni ekipi obeh konferenc, a so Lakers po porazu na zahodu padli na tretje mesto (40-22), pred njimi so zdaj poleg Oklahome City Thunder (52-11) še Denver Nuggets (41-22).

Izenačen uvod

Lakers so sicer na edini medsebojni tekmi do zdaj v sezoni Celtics premagali, a takrat še brez Dončića. Strateg Lakersov JJ Redick je v TD Gardnu pogrešal Ruija Hachimuro in Jaxsona Hayesa, a so njegovi varovanci obračun odlično odprli in hitro povedli s 7:0, domači pa so prvi koš na tekmi dosegli šele po dobrih dveh minutah igre. S črte prostih metov se je zatem med strelce vpisal tudi Dončić, ki je bil za uvod polovično uspešen, njegova ekipa pa je nekje do polovice prvega dela narekovala ritem igre, nato pa je Boston po košu Browna dve minuti pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedel (27:26), prvih dvanajst minut pa se je končalo z izidom 33:33.

Tudi druga četrtina je postregla z izjemno izenačeno predstavo, po petih zaporednih točkah Jaysona Tatuma v zadnje pol minute prvega polčasa pa so na glavni odmor domači odnesli prednost z 58:54.

Luka Dončić je v zadnji četrtini dosegel 14 točk. Foto: Reuters

Polom v tretji četrtini

Tretja četrtina pa je prinesla potop Lakersov, saj je Boston tretji del srečanja odprl z izidom 10:2, po dveh zaporednih prostih metih Tatuma pa je prednost gostiteljev po slabih treh minutah igre prvič postala dvomestna. Niz domačih se je nato le še stopnjeval, po delnem rezultatu kar 19:2 pa je strelsko sušo LA Lakers s košem vendarle zaustavil Dončić. Gostom na parketu ni šlo nič po planu, frustriran je bil tudi trener Redick, ki je prejel tehnično napako, a tudi to ni prebudilo njegovih varovancev, ki so zaostajali tudi z 22 točkami razlike. Tretjo četrtino so gostje izgubili s kar 13:29, Boston pa je v zadnjo četrtino odnesel prednost 87:67.

Poškodba Jamesa

Pri Lakersih so pogrešali predvsem raznovrstnost v napadu, na koncu so imeli le tri košarkarje v dvomestnih številkah. Poleg Dončića, ki je dosegel 34 točk in še na tretji zaporedni tekmi dosegel mejnik 30, se je pri 22 točkah zaustavil LeBron James, 16 jih je prispeval Austin Reaves. A Lakers se niso predali in počasi, a vztrajno topili zaostanek gostiteljev. A se je ob že tako ne preveč blesteči igri gostov slabih sedem minut pa je srečanje po poškodbi dimelj predčasno končal James, ki je odšel v garderobo, ESPN pa je po srečanju poročal, da bi ga lahko njegova poškodba s parketa oddaljila za več tednov, ne le dni. "Sigurno nas ta poškodba skrbi, nimamo pa še nobenih dodatnih informacij," je po tekmi dejal Redick.

Kljub poškodbi zvezdnika pa se Lakers niso zaustavili, po trojki Daltona Knechta in asistenci Dončića je zaostanek Lakersov 5:47 pred koncem znašal le še šest točk (90:96), nato pa je bil s črte prostih metov dvakrat uspešen še Dončić (92:96), a gostje bližje od tega niso zmogli. Po treh zadetih prostih metih Derricka Whita je sicer Dončić nato odgovoril s step-back trojko (95:99), a je imel na drugi strani protiorožje pripravljeno Jaylen Brown.

Slovenski košarkar, ki je v končnici Jezernike držal nad gladino - v zadnji četrtini je dosegel 14 točk - je dobri dve minuti pred koncem še zadel za 97:105, a je nato prednost gostiteljev znova narasla na dvomestno, s črte prostih metov pa je s štirimi zaporednimi zadetimi meti zmago Bostona potrdil Tatum. Ta je bil na koncu s 40 točkami tudi prvi strelec tekme, pobral je tudi dvanajst odbitih žog, 31 točk je prispeval Brown, dvomestna pri Bostonu sta bila še Al Horford s 14 in White z desetimi točkami.

Naslednji obračun Lakerse čaka v noči na torek (0.30), ko bodo gostovali pri Brooklyn Nets, zatem pa ju v seriji štirih zaporednih gostovanj čakata še tekmi pri Milwaukeeju (noč na petek 0.30) in Denverju (noč na soboto 2.30).

O tem, kako težko pričakovan spektakel se je odvil v Bostonu, dokazuje tudi to, da so ponorele cene za vstopnice. Te so segale od 485 pa kar do 23.112 ameriških dolarjev! Povprečna cena za vstopnico v dvorani TD Garden torej na tekmi, na kateri se je Dončić prvič predstavil v Bostonu kot Jezernik, je znašala skoraj 700 ameriških zelencev. To je bil najdražji znesek v zgodovini Bostona, kar se tiče njegovih domačih srečanj. In sedmi vseh časov, kar se tiče vseh tekem lige NBA. Lakers at Celtics tomorrow is the 7th most expensive NBA regular season game on record @TickPick



Poraz naslednjih tekmecev LA Lakers

Naslednji nasprotnik Lakersov je v noči na nedeljo izgubil na gostovanju pri Charlotte Hornets (102:105), potem ko je zmago domačih s črte prostih metov dve sekudni pred koncem potrdil Nick Smith Jr. Za Brooklyn je nato s težkega položaja s trojko podaljšek skušal izsiliti Trendon Watford, a je bil neuspešen. Miles Bridges je za Charlotte dosegel 26 točk in dvanajst skokov, pri Brooklynu je še dve točki več prispeval D'Angelo Russell, 19 jih je dodal Ziaire Williams.

