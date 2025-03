LeBronu Jamesu je prekipelo, zakaj je šlo? #video

LeBron James and Stephen A. Smith sharing some words after the game tonight



Looks like Bron’s telling him “keep my son out of this sh**.” 👀



(h/t @LADEIG, via @legendofwinning) pic.twitter.com/QyOBAWO0p1 — Legion Hoops (@LegionHoops) March 7, 2025

Los Angeles Lakers so v noči na petek v domači dvorani gostili New York Kincks, ki so jih premagali po podaljšku (113:109). V enem izmed odmorov so kamere ujele LeBrona Jamesa, ki se je sporekel z znanim analitikom pri ESPN Stephenom A. Smithom.

Po zapisih medijev naj bi bila tema pogovora Bronny James, sin enega najboljših košarkarjev vseh časov, ki prav tako igra v dresu LA Lakers. Smith je nedavno LeBrona pozval, naj neha potiskati svojega sina v ospredje, in namignil, da se naj njegov 20-letni sin kali v nižjih ligah. "Vsi vemo, da je Bronny James v ligi NBA zaradi očeta," je izjavil znani košarkarski analitik.

"Samo enkrat ti povem"

Očitno je bilo za 40-letnega Jamesa to kaplja čez rob, saj naj bi Smithu dejal: "Brat, samo enkrat ti povem. Ne vpletaj mojega sina v to sranje."

LeBron James je na zadnji tekmi proti New York Knicks v svojo statistiko vpisal 31 točk, 12 skokov in osem asistenc. Jezerniki so v noči na petek dosegli svojo že osmo zaporedno zmago in so trenutno druga ekipa v zahodni konferenci.

