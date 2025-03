Čančar brez priložnosti ob drami v Denverju in rekordu Jokića, nov udarec za Dallas

Košarkarji Denver Nuggets so v noči na soboto v ligi NBA po podaljšku na domačem parketu s 149:141 ugnali Phoenix Suns, Vlatko Čančar pa je dogajanje spremljal s klopi. Zvezdnik Denverja Nikola Jokić je kot prvi v zgodovini NBA dosegel vsaj 30 točk ter po 20 skokov in asistenc. Dallas Mavericks so zabeležili še četrti zaporedni poraz, potem ko so s 111:122 klonili proti Memphis Grizzlies, ob tem se je že pred srečanjem poškodoval še Olivier-Maxence Prosper, ki je zaradi težav z zapestjem skoraj zagotovo že sklenil sezono. Oklahoma City Thunder se ne ustavlja, s 107:89 je premagala Portland Trail Blazers, do 13. zaporedne zmage so prišli Cleveland Cavaliers, ki so s 118:117 ugnali Charlotte Hornets.

Tudi drugo tekmo ob povratku po poškodbi Vlatko Čančar ob zmagi Denver Nuggets ni dobil priložnosti. Nuggets so v Ball areni po podaljšku s 149:141 premagali Phoenix Suns, blestel je Nikola Jokić, ki je ob novem trojnem dvojčku kot prvi v zgodovini lige presegel mejo 30 točk, 20 skokov in 20 asistenc. Srečanje je končal pri 31 točkah, 21 skokih 22 asistencah in se podpisal pod svoj 29. trojni dvojček v sezoni. Doslej sta imela le Russell Westbrook in Wilt Chamberlain v statistiki presežke pri 20-20-20, a je zvezdnik Denverja zdaj letvico pri točkah postavil še precej višje. Aaron Gordon je k zmagi dodal 27 točk. Na drugi strani je Devin Booker prispeval 34 točk, Kevin Durant pa je ob 29 dodal še devet skokov.

Nor zaključek rednega dela tekme:

Ravno Durant je v zadnji sekundi rednega dela s trojko izsilil podaljšek, ko je izenačil na 125:125, potem ko so se Nuggets že veselili, saj je sekundo pred tem trojko zadel Christian Braun. Gostitelji so dodatni čas odprli z delnim izidom 7:0, dve minuti pred koncem po košu Jamala Murraya pa je prednost narasla na dvomestno (137:127) in srečanje je bilo bolj kot ne odločeno.

Nov poraz Dallasa z novo poškodbo

Vse kaže, da so košarkarji Dallas Mavericks prav tako pa njihovi navijači počasi dokončno obupujejo nad usodo letošnje sezone v ligi NBA. Mavericks so po porazu z Memphis Grizzlies (111:122) prvič po novembru in izkupičku zmag in porazov 7-7 pri le polovičnem izplenu (32-32), s čimer se za las oklepajo desetega mesta na zahodu, ki še vodi v play-in.

Dallasu je sicer pred precej prazno American Airlines areno dobri dve minuti pred koncem še kazalo dobro, saj so vodili s 115:111, a je nato na sceno stopil Ja Morant, Memphis pa je na koncu z delnim izidom 18:4 tekmo preobrnili v svojo korist in prišli do zmage, s katero so prekinili niz štirih zaporednih porazov. Grizzlies so drugo tekmo zapored igrali brez prvega strelca ekipa Jarena Jacksona Jr., je pa zato odgovornost prevzel Morant, ki je dosegel 32 točk, od tega 24 v drugem polčasu, podpisal pa se je tudi pod zadnjih sedem točk gostov. Desmond Bane je ob zmagi 27 točkam dodal še rekord kariere v skokih, saj je pobral 16 odbitih žog.

Ja Morant je zrežiral preobrat Memphisa. Foto: Reuters

Pri Dallasu je debi v dresu Mavsov dočakal Caleb Martin, ki je dosegel dve točki, štiri skoke in tri asistence, že pred srečanjem pa je zaokrožila novica, da je sezono zaradi poškodbe zapestja predčasno ob vseh težavah s poškodbami končal še Olivier-Maxence Prosper. Ob odsotnost prvokategornikov je Brandon Williams z 31 točkami dosegel rekord kariere, pod tega se je z 29 točkami in 17 skoki podpisal tudi Naji Marshall. Memphis je sicer Mavericks s koši v raketi nadigral s 74:38.

Zmaga Oklahoma tudi brez Shaija

Oklahoma City Thunder je tudi brez prvega igralca ekipa Shaija Gilgeousa-Alexandra, ki je dobil nekaj odmora, s 107:89 ugnala Portland Trail Blazers in prišla še do šeste zaporedne zmage, prvič po novembru pa so tekmecu dopustili manj kot 90 točk. Aaron Wiggins je ob zmagi dosegel 30 točk, Alex Caruso jih je dodal 17. Pri gostih je prednjačil Scoot Henderson z 22 točkami.

Aaron Wiggins je dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Cleveland Cavaliers so se namučili s Charlotte Hornets in jih premagali s 118:117. Sedem sekund pred koncem je Donovan Mitchell s črte prostih metov povišal prednost Clevelanda na 118:115, na drugi strani je dva prosta meta izkoristil Miles Bridges, se je pa zatem roka dvakrat zatresla Mitchellu, drugič namerno, ki je gostiteljem tako ponudil priložnost slabih petih sekund, da dosežejo koš, Bridges je poskusil z metom iz sredine, a je bil neuspešen.

Ob 13. zaporedni zmagi Clevelanda je Mitchell dosegel 24 točk, na drugi strani je izjemna noč za Bridgesom, ki jih je dosegel kar 46, a to na koncu ni bilo dovolj za uspeh, njegova ekipa pa je izgubila še devetič zapored.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem bodo na parketu znova v noči na nedeljo, ko jih čaka gostovanje pri prvakih Boston Celtics (2.30).

