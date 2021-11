Jokić se je po incidentu opravičil, čaka ga kazen #video

Denver Nuggets so s 113:96 na domačih tleh premagali Miami Heat, najbolj zaslužen za uspeh pa je bil srbski košarkar Nikola Jokić, ki je pokazal najboljšo predstavo v sezoni. S 25 točkam, 15 skoki in desetimi asistencami je vknjižil trojnega dvojčka, a bil na koncu tudi izključen.

Ob vodstvu s 111:94 je v obrambi najprej blokiral met Bama Adebaya, žogo popeljal na nasprotno stran, ko se je namerno in nešportno vanj zaletel Markieff Morris.

Srbski košarkar mu ni ostal dolžan in se je zapodil vanj ter ga s sunkom od zadaj položil na tla. Stanje v dvorani je postalo napeto. Oba košarkarja sta bila izključena, prvi zvezdnik gostov, Jimmy Butler, pa je želel z Jokićem tudi fizično obračunati.

Pričakovati je, da bo Jokić dobil kazen prepovedi igranja na naslednjih tekmah, doletela pa bi ga lahko tudi finančna kazen. Zadnjo besedo bo imel komisar lige Adam Silver.

"Bila je neumna poteza, počutim se slabo, a sem se moral zaščititi"

Glave se niso pomirile niti po koncu dvoboja. Na družbenem omrežju se je oglasil Morrisov brat Marcus, za katerega lahko Luka Dončić iz prve roke pove, da uporablja tudi nešportne prijeme, kar je na svoji koži občutil v dvobojih v končnici v sezoni 2020/21 z LA Clippers. "Čakal je, da je moj brat obrnil hrbet. Zabeleženo," je zapisal na Twitterju.

Po koncu tekme je obžaloval nastali položaj. Foto: Reuters

Waited till bro turned his back smh. NOTED ✍🏾 — Marcus Morris (@MookMorris2) November 9, 2021

Jokić, ki je nasedel Morrisovi provokaciji, se je po koncu tekme opravičil: "Bila je neumna poteza. Počitim se slabo. Ni bilo treba, da tako reagiram, a je bilo sredi igre. Dobil sem udarec. Udaril me je, in mislil sem si, da je šel preostro. Zame je bila to nešportna poteza in moral sem se zaščititi. A se počutim slabo. Ne bi smel reagirati tako, kot sem. Za potezo sem bil izključen iz igre. Moram pomagati ekipi do zmag, to je najbolj pomembno. Če ne bi reagiral, bi bila verjetno nešportna osebna napaka, vendar sem odreagiral instinktivno, s polno adrenalina."

Nanj je puščice uperil tudi trener Miamija Eric Spolestra: "To je bila zelo nevarna in nešportna poteza. Markieff je storil prekršek, da je prekinil protinapad. Morda je bil videti nekoliko močnejši kontakt, a to je le prekršek. Tako sem videl na posnetku. Poteza, ki je sledila, je bila zagotovo nepotrebna."