Oklahomi derbi in potrditev končnice, kriza Dallasa se nadaljuje

Košarkarji vodilnega moštva zahodne konference Oklahoma City Thunder so na gostovanju pri drugi ekipi vzhoda Bostonu zmagali s 112:118. Znova je blestel Shai Gilgeous-Alexander (34 točk). Zdesetkani Dallas je izgubil še šesto od zadnjih tekem, tokrat so klonili pri San Antonio Spurs, tako da so deseti na zahodu. Denver Nuggets, katerega član je Vlatko Čančar, je s 95:115 izgubil z vse bolj razpoloženimi volkovi iz Minnesote.