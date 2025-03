Cleveland za 15. zaporedno zmago proti ekipi, ki je presenetila Lakerse

V ligi NBA se v noči na sredo igrajo samo štiri tekme. Najtežja naloga čaka Brooklyn Nets (22 zmag, 42 porazov), ki so večer prej presenetili Los Angeles Lakers. Gostujejo namreč pri Cleveland Cavaliers (54-10), ki so vodilna ekipa vzhodne konference.

Cleveland Cavaliers, ki nimajo težav s poškodbami, imajo sedem zmag več od Boston Celtics. So v nizu 14 zaporednih zmag. V povprečju dajejo 122,9 točke na tekmo, največ med vsemi ekipami v ligi. Los Angeles Lakers jih denimo dajejo po 112,9, njihov tokratni tekmec Brooklyn Nets pa 105,2. Mrežice, ki imajo 32 zmag manj od ekipe iz Ohia, so trenutno na 11. mestu vzhodne konference. Prvi zvezdnik Clevelanda je Donovan Mitchell, ki daje po 24,2 točke na tekmo. Pomemben člen je tudi Evan Mobley s povprečjem 16,6 točke in 9,2 skoka na tekmo.

Kapetan slovenske reprezentance Luka Dončić in Los Angeles Lakers naslednjo tekmo igrajo v noči na petek, ko gostujejo pri Milwaukee Bucks. Naslednji večer jih čaka še eno težko gostovanje, pri Denver Nuggets. Soboto imajo prosto, v nedeljo pa igrajo domačo matinejo s Phoenix Suns (ob 20.30 po srednjeevropskem času).

