Razočarani čarovnik Dončić jasen: To ni pomembno

"Moja igra in moja predstava nista pomembni, če na koncu izgubimo," je po 45 točkah in enajstih skokih ter svoji najboljši predstavi v dresu LA Lakers dejal Luka Dončić, ki je s soigralci s 106:126 klonil na gostovanju pri Milwaukee Bucks.

Kar Luka Dončić poudarja iz tekme v tekmo, se je še enkrat izkazalo na tekmi z Milwaukee Bucks. Slovenec je namreč iz srečanja v srečanje bolj sproščen in bolj podoben Dončiću pred poškodbo. Prvič je v dresu Lakersov presegel mejo 40 doseženih točk, s 45 točkami pa je izenačil tudi svoj strelski rekord v tej sezoni, saj je 15. decembra še v dresu Dallasa toliko točk nasul Golden State Warriors. Skupno je tretjič v sezoni dosegel mejnik 40 točk.

A ob porazu Lakersov, ki so pogrešali trojico pomembnih košarkarjev, LeBrona Jamesa, Ruija Hachimuro in Jaxsona Hayesa, je to Ljubljančanu pomenilo bore malo. "Moja igra in moja predstava nista pomembni, če na koncu izgubimo. To je ekipni šport, zato je pomembno, kaj naredimo skupaj. Individualni dosežki so super, a na koncu koncev so pomembne zmage, kar pa nam danes ni uspelo," je na novinarski konferenci dejal Dončić.

Dončić je dosegel 45 točk. Foto: Reuters

Korak v pravo smer, a ...

V statistiki Slovenca, ki je zadel sedem trojk, je sicer črno piko pustilo šest izgubljenih žog. "Pomembno je, da skrbimo za žogo. Pri večini izgubljenih žog danes je šlo za moje napake, kar moram popraviti," je dejal Dončić. "Kar zadeva mojo igro, še nisem tam, kjer hočem biti, a danes sem bil temu nekoliko bližje. Vsak dan je nekoliko boljše, a to še ni to. Potrebujem še nekaj časa, da bo moje telo v še boljši formi in da bom zares pripravljen na vse napore. Zagotovo mi pri tem pomagajo zmage, kar nam zdaj ni uspelo," je še enkrat pomembnost ekipne predstave poudaril 26-letni slovenski košarkar.

Slovenec je sicer na parketu znova čaral, še posebej je navdušil s trojko v drugi četrtini, ko je delovalo, da je že v izgubljenem položaju, a je zadel met za tri ob koraku nazaj in z ene noge. Postal je tudi najmlajši član Lakersov od leta 1962, ki je na eni tekmi dosegel 45 točk in vsaj deset skokov. Ob izjemnih individualnih statističnih prvinah so Jezerniki izgubili tretjo zaporedno tekmo, pred tem pa so nanizali osem zaporednih zmag.

Nora trojka Dončića:

LUKA MF DONCIC IS UNREAL. 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/WgNnVnChBw — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 14, 2025

"Vedno se osredotočamo na to, da moramo vztrajati in delati naprej. Manjkajo trije pomembni košarkarji, jasno je, da ni lahko, a ekipe gredo vedno čez kakšne težke trenutke in mislim, da se zdaj spopadamo s tem. Iz tega se moramo nekaj naučiti, v naslednjo tekmo pa moramo iti z miselnostjo, da srečanje lahko in moramo dobiti," je dodal Slovenec.

Novo srečanje Lakerse čaka že v noči na soboto. Foto: Guliverimage

Lakerse zdaj čaka peklenski ritem, saj bodo v osmih dneh odigrali kar šest tekem. "Mislim, da še nikoli nisem igral v takšnem ritmu, a to moramo storiti. Ne smemo se izgovarjati na utrujenost, na koncu koncev za to živimo. Pomembno bo, da maksimalno izkoristimo čas med tekmami in držimo visok ritem," je dejal Slovenec. Njegova ekipa bo prvo srečanje odigrala v noči na soboto, ko bo ob 2.30 gostovala pri Denver Nuggets.

Nastop Slovenca je pod vprašajem. "Bomo videli, ali bom igral. Ne vem še," je še dejal Dončić, čigar moštvo čaka srečanje z Dončićevim reprezentančnim soigralcem Vlatkom Čančarjem in velikim prijateljem Nikolo Jokićem. "V Denverju je vedno težko igrati, zagotovo bo zanimivo, vemo, kakšen košarkar je Nikola Jokić. Zdaj je pomembno, da se čim prej pripravimo na naslednjo tekmo," je sklenil Ljubljančan.

Preberite še: