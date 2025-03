Srbski zvezdnik Nikola Jokić spet št. 1 v ligi NBA

V zadnjih štirih sezonah je Nikola Jokić kar trikrat osvojil prestižno priznanje MVP igralca rednega dela sezone. Zvezdnik Denverja, ki je na zadnji tekmi težje od pričakovanega premagal zdesetkane Jezernike, pri katerih je manjkal tudi Luka Dončić, se je na najnovejši lestvici kandidatov za osvojitev MVP priznanja, sestavlja jo novinar Shaun Powell, povzpel na vodilni položaj. V tej sezoni se lahko pohvali z izjemnim povprečjem trojnega dvojčka (29 točk, 12,9 skoka in 10,4 asistence na tekmo).

Jokić slides up to No. 1, while Spida climbs back in to the top 5 on the latest @Kia MVP Ladder 📈



Full Ladder: https://t.co/TS5RZuh5Ab pic.twitter.com/DtnC6qSwrg