Prekletstvo Dallasa se nadaljuje! Saj ni res, kaj vse se dogaja Kiddu …

Kalvarije Dallasa, ki zaradi zdravstvenih razlogov pogreša nadpovprečno število igralcev, še dolgo ne bo konec. Nesreče so se začele nizati zlasti po šokantnem odhodu Luke Dončića, zato jih ni malo, ki so vse skupaj oklicali za prekletstvo. Navijači so najtežje sprejeli hudo poškodbo kolena Kyrieja Irvinga, zaradi katere je že sklenil sezono, trener Jason Kidd pa je na zadnjih tekmah komaj zadostil pravilom in v tekmo vstopil s potrebnim številom igralcev (vsaj osem). Zdaj mu bo še težje, saj je ostal, morda celo do konca sezone, še brez Danteja Exuma!

Zdesetkani Dallas je v zadnjem obdobju le senca tega, kar bi lahko predstavljal na parketu. Košarkarska javnost je prepričana, da bi z vsemi razpoložljivimi možmi, če bi bili seveda zdravi in polno pripravljeni, predstavljal spoštovanja vredno zasedbo, ki bi lahko marsikomu prekrižala načrte. Še kako močna bi bila zlasti pod košem, kjer bi z Danielom Gaffordom in Dereckom Livelyem sodeloval zvezdniški novinec Anthony Davis.

Anthony Davis je po prihodu v Dallas odigral le eno tekmo. Foto: Guliverimage

Ker pa so vsi trije omenjeni velikani že dalj časa na seznamu poškodovanih igralcev in v klubu še niso ponudili konkretnejše časovnice, kdaj bi se lahko vrnili na parket, do konca sezone pa sta že zagotovo izgubljena najboljši strelec Kyrie Irving, ki je stežka prenesel selitev velikega prijatelja Luke Dončića v Los Angeles, ter Olivier-Maxence Prosper (poškodba zapestja), predstavlja nova poškodba v taboru Dallasa še toliko večji udarec za trenerja Jasona Kidda.

Zdaj se je poškodoval še Avstralec

Dallas je že nekaj časa tako zdesetkan, da je za dvoboj v dvorani Toyota Center kandidiralo le devet igralcev in je visoko izgubil proti Houstnu (96:133). Na tej tekmi pa je doživel nov šok. Poškodoval se je Dante Exum. Avstralec je zaradi poškodbe zapestja preskočil uvodno polovico sezone, manjkal kar na 48 tekmah, ko pa se je vrnil, je ob odsotnosti številnih soigralcev prišel še kako prav trenerju. V tej sezoni je odigral 18 tekem, pri tem pa bi lahko tudi ostalo, saj si je proti Houstnu zlomil kost na levi roki. Za zdaj se še ne ve, kako dolgo bi bil lahko odsoten z igrišč.

Dante Exum in Luka Dončić sta v prejšnji sezoni z Dallasom igrala veliki finale lige NBA. V tej obstaja velika možnost, da bo Exum ostal brez končnice. Foto: Reuters

"To je zanj zelo težka sezona. Žal mi ga je, saj se je tako močno trudil, da bi se čim prej vrnil na parket. Nima sreče," je dejal trener Jason Kidd, ki z Dallasom (33 zmag in 35 porazov) še vztraja na desetem mestu. Ta še pelje v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in), a mu je Phoenix vedno bolj za petami.

Na seznamu poškodovanih so trenutno poleg Irvinga, Davisa, Gafforda, Livelyja, Prosperja in Exuma tudi P. J. Washington Jr., Jaden Hardy in Kai Jones.

Ker bo Dallas brez kopice igralcev še dolgo časa, bo na lestvici zahodne konference le težko zadržal deseto mesto. V nedeljo bo v zelo zgodnji tekmi, ki se bo začela že ob 18. uri po slovenskem času, gostil Philadelphio 76ers, pri kateri blesti nekdanji košarkar Dallasa Quentin Grimes.

Generalni direktor Dallasa Nico Harrison ga je zamenjal za Martina Caleba, ki pa se šele vrača po poškodbi, tako da mu Kidd še ne ponuja polne minutaže. Poleg njega ima trener Dallasa na voljo le še sedem "zdravih" igralcev. To so Naji Marshall, Klay Thompson, Kessler Edwards, Spencer Dinwiddie, Max Christie, Brandon Williams in Dwight Powell, tako da prekletstva Dallasa še zdaleč ni konec.