Žalostno, a resnično. Anthony Davis trenira z ekipo iz razvojne lige, ne pa z Dallasom.

Po šokantnem odhodu Luke Dončića v Los Angeles so Mavericksi zaradi neverjetne smole s poškodbami izgubili ogromno košarkarjev. Zasedba Jasona Kidda je tako zdesetkana, da si na treningih sploh ne morejo privoščiti deset razpoložljivih igralcev, s katerimi bi uprizorili igro pet na pet.

Ko je prvič (in do danes zadnjjič) zaigral za Dallas, je proti Houstonu v 31 minutah do usodne poškodbe prispeval kar 26 točk, 16 skokov, sedem asistenc in tri blokade. Foto: Reuters

Zato se je bil Anthony Davis, eden najboljših visokih igralcev v ligi NBA, ki je prišel v Teksas kot menjava za Dončića, a utrpel hudo poškodbo že na krstnem nastopu (na njem je blestel in v 31 minutah prispeval 26 točk, 16 skokov, sedem asistenc in tri blokade), prisiljen pridružiti ekipi Texan Legends. Ta pod okriljem Mavericksov nastopa v razvojni ligi G, pri njej pa bo lahko 32-letni Davis, ki bi se želel čim prej vrniti na parket, vsekakor še pred koncem stresne sezone, v kateri pa bo Dallas odigral le še 13 tekem, vsaj na treningu okusil košarko pet na pet. Pri Mavericksih si tega trenutno ne more privoščiti, saj je barve Dallasa na zadnji tekmi branilo zgolj osem igralcev.

Zato se je Davis v želji po treningih, s katerimi se bo lahko hitreje vrnil v tekmovalni ritem, odpravil k ekipi Texan Legends, podobno pa se je odločil tudi Jaden Hardy, ki se vrača po poškodbi gležnja.

Bo kdo v kratkem odpravil poškodbo?

Kot zadnji jo je v obdobju, polnem prekletstva za Dallas, skupil Dante Exum. Foto: Reuters Dallas ima razmerje zmag in porazov 33-36. Trenutno zaseda deseto mesto, ki še pelje v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in), a je zaradi odsotnosti številnih košarkarjev na zadnjih desetih srečanjih vknjižil le dve zmagi. Na zadnji tekmi, ko je doma izgubil s Philadelphio, je imel trener Jason Kidd na voljo le osem igralcev. Toliko znaša tudi zahtevani minimum, pogoj, brez katerega Dallas sploh ne bi mogel odigrati tekme v ligi NBA.

V klubu upajo, da se bo v kratkem še kdo s seznama poškodovanih vrnil na parket, saj se Kessler Edwards in Brandon Williams, ki imata "dvostransko" pogodbo, približujeta dovoljeni zgornji meji srečanj, ki jih lahko odigrata v ligi NBA (50). Kyrie Irving, Olivier-Maxence Prosper, najverjetneje pa tudi Dante Exum, so zaradi poškodb že sklenili sezono, na seznamu poškodovanih pa so poleg Davisa in Hardyja še Daniel Gafford, Dereck Lively II in Kai Jones.