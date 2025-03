Kalifornijska zasedba je v domačo tekmo s Phoenix Suns vstopila s slabo popotnico štirih gostujočih porazov, a na srečanju v Crypto.com Areni hitro pokazala, kdo je kralj domače dvorane. Lakersi so se morali znova znajti brez LeBrona Jamesa in Ruija Hachimure, se je pa po tekmi odsotnosti v tekmovalni ritem vrnil Luka Dončić, po štirih pa Jaxson Hayes. Jezerniki so le enkrat na obračunu zaostajali, sicer pa diktirali tempo. Serijo štirih porazov so končali z zmago 107:96, po kateri se držijo petega mesta zahodne konference.

"Vedeli smo, da bomo morali prikazati boljši obraz, vedeli smo, kaj moramo po taki tekmi z Denverjem narediti, da bomo morali predvsem igrati bolj fizično. Menim, da je bila naša obramba odlična od začetka do konca. Dobro smo odgovorili. Pred nekaj tekmami smo bili na drugem mestu, nato pa ... Zato je ta zmaga, nad ekipo, ki je lahko vedno zelo neugodna, še kako pomembna," je po zmagi dejal Dončić, ki je srečanje končal s 33 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami.

"Ne bomo mu preprečili doseganja košev, moramo pa mu otežiti delo." Foto: Reuters

Dončić je ob zmagi poskrbel za nov statistični presežek, saj je že sedmič zapored na tekmi proti Phoenixu presegel mejo 30 točk. Na to, da mu bi bilo treba otežiti delo, je med tekmo opozoril zvezdnik gostov Kevin Durant. "Ne bomo mu preprečili doseganja košev, moramo pa mu otežiti delo."

Očitno je bilo, kako pomemben je

Austin Reaves je ob zmagi dodal 28 točk, povratnik Hayes pa 19. "Mislim, da je bilo očitno, kako pomemben je, razlika je bila vidna. Pomaga meni, pomaga celotni ekipi," je Dončić potrdil, da so zelo pogrešali Hayesa. Ob vprašanju o odsotnosti Jamesa pa je dal vedeti, da dobre ekipe nimajo le enega vodje, pač pa več.

Odlično kemijo z Dončićem je izpostavil tudi Hayes: "Je najboljši organizator igre v ligi, imava odnos, v katerega oba prispevava svoj del."

Dončić pravi, da se vsak dan počuti bolje, da ima nekaj težav s kolenom in gležnjem, a da bo že zdržal. Na novinarski konferenci je znova odgovarjal v več jezikih, angleščini, španščini in tudi slovenščini. Na vprašanje o ponovnem sodelovanju z nekdanjim soigralcem, zdaj pa trenerjem J. J. Redickom je v slovenščini odgovoril, da je s 40-letnikom super delati: "Nimam kaj reči, za zdaj je super. Veliko se pogovarjava, ne samo o košarki. Super."

J. J. Redick je bil navdušen nad tem, kako se je na zadnji poraz proti Denverju odzvala njegova ekipa. Foto: Reuters

Redick: Izjemna vrnitev po hudem porazu

Redick je po srečanju izpostavil energijo, s katero se je ekipa odzvala na poraz proti Denverju in negativno gostujočo serijo. "V petek zvečer smo grdo izgubili. Bilo je porazno. Fantje so se vrnili z odličnim začetkom in bili od začetka odlični, z ogromno energije. To pove vse o tem, kakšno ekipo imamo. To je bila povsem drugačna tekma od naših zadnjih, čestitke ekipi."

Počitka za Lakerse ne bo, že v noči na torek po slovenskem času jih čaka dvoboj s San Antonio Spurs.

