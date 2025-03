Prerojeni Warriors lahko dokažejo, da res zmorejo priti daleč

V ligi NBA so v noči na sredo na sporedu samo štiri tekme, a so te toliko zanimivejše. Na parketu sta najboljši ekipi vzhodne konference Boston Celtics, ki gostijo Brooklyn Nets, in Cleveland Cavaliers na gostovanju pri Los Angeles Clippers. Prebujeni Golden State Warriors, ki so v nizu sedmih zmag, doma igrajo z Milwaukee Bucks.

Golden State Warriors (39 zmag, 29 porazov) so po prihodu Jimmyja Butlerja spet ekipa, ki je zmožna priti daleč tudi v končnici. Če se je prvi del sezone gibala okrog desetega mesta v zahodni konferenci, je zdaj na šestem in se lahko uvrsti neposredno v končnico. Na zadnjih desetih tekmah so Stephen Curry in soigralci zmagali devetkrat. So v nizu sedmih zmag. Eno zmago manj imajo njihovi tokratni nasprotniki Milwaukee Bucks (38-29). So četrti v vzhodni konferenci, ki pa ni tako močna, saj imajo kar šest zmag prednosti pred sedmouvrščenimi. Damian Lillard (dimlje) in Giannis Antetokounmpo (koleno) nista stoodstotna.

Vodilni na vzhodu Cleveland Cavaliers (56-11) gostujejo pri Los Angeles Clippers (38-30), ki zmago precej bolj potrebujejo, saj so z Warriors in Minnesota Timberwolves v troboju za šesto mesto na zahodu. Drugi na lestvici vzhodne konference Boston Celtics (49-19) za 50. zmago sezone pa ne bi smeli imeti pretežkega dela, saj na domačem parketu gostijo Brooklyn Nets (23-45). Pred dnevi so jih že premagali (115:113). Res pa je, da je liga NBA nepredvidljiva, nenazadnje so nedavno Nets premagali Luko Dončića in Los Angeles Lakers.

Liga NBA, 18. marec:

Lestvica: