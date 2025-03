Luka Dončić je nad soigralcem navdušen iz prav posebnega razloga

Luka Dončić je s soigralci pri Los Angeles Lakers dosegel novo zmago v domači Crypto.com Areni, kjer so s 125:109 premagali San Antonio Spurs. Slovenski košarkarski čarodej je bil skok oddaljen od trojnega dvojčka, saj je tekmo končal z 21 točkami, 14 asistencami in devetimi skoki. Čeprav je imel met iz igre slab (5/20), je bil izjemno učinkovit pri razigravanju soigralcev. Po tekmi je Dončić spregovoril o kemiji v ekipi ter omenil soigralca, ki ga močno navdušuje iz prav posebnega razloga, in Nikolo Jokića, ki ga Luka že pričakuje v Los Angelesu.

"Soigralci se učijo, da me bo tekmec v določenem delu dvoboja podvajal. To sprejmem in rad igram tako. S tem ohranjam energijo. Potem morajo igrati 4:3 in fantje dobro igrajo tako," je dejal Luka Dončić o podvajanju nad njim, hkrati pa pohvalil moštvene kolege. "Žoga dobro kroži. Če igramo s tempom, nas je težko ustaviti. Imeli smo odprte trojke. Če jih imaš, moraš zmagati in zadevati," je dodal.

Vrhunci tekme med Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs

Koliko se trenutno zabavaš, je bilo na novinarski konferenci naslednje vprašanje, zastavljeno v slovenščini: "Super je. Mislim, da so vsi v slačilnici super. Veliko je šaljenja. Počutim se super. Vsi so me super sprejeli."

"Da ni bil izbran na naboru, je nekaj neverjetnega"

Znova je blestel tudi Austin Reaves, ki navdušuje z izjemnimi predstavami. Z Luko imata odlično kemijo. Pri Američanu je zanimiv podatek, da je v ligo NBA prišel pri 23 letih in da sploh ni bil izbran na naboru lige NBA. Zavrnil je možnost, da bi ga kot 42. izbrali Detroit Pistons. Na zadnjih štirih tekmah je njegova statistika naslednja: 30, 28, 37 in 28 točk (njegovo letošnje povprečje znaša 19,4 točke, 4,4 skoka in 5,9 asistence na tekmo).

Austin Reaves ni bil izbran na naboru lige NBA. Foto: Reuters

"Dosegel je 30 točk na četrti tekmi v zadnjih petih dneh. Izjemen igralec je. To, da ni bil izbran na naboru, je nekaj neverjetnega. Ni lahko priti v ligo NBA, če nisi izbran na naboru, in igrati na takšni ravni," je Dončić navdušen nad soigralcem.

LA Lakers imajo naslednjo tekmo v noči na četrtek, ko bodo gostili Denver Nuggets z Nikolo Jokićem na čelu. Ta je zaradi težav s komolcem in levim gležnjem izpustil obračun z Golden State Warriors, zaradi težav z gležnjem je manjkal tudi ostrostrelec Jamal Murray. Zelo lepo je bilo na delu videti Vlatka Čančarja, ki je ob zmagi nad Bojevniki na parketu prebil 24 minut, v tem času pa dosegel pet točk in zbral osem skokov.

Jokić? "Pozna vse trike."

Ko je Dončić spregovoril o naslednji tekmi proti Denver Nuggets, je poudaril: "Te tekme so vedno težke. Težke tekme so zelo velika motivacija. Zelo se je veselim."

Če bo gostom nasproti stal Jokić, jim bo zagotovo težje: "Ekipa, ki ima Jokića, je vedno nevarna. Težko je igrati proti njemu in vsej ekipi. Pozna vse trike. Izjemen košarkar je. Za nas je to izziv in izzive imamo radi. Mislim, da bo to dobra tekma."

Nikola Jokić je zadnjo tekmo zaradi težav s komolcem in gležnjem izpustil. Foto: Guliverimage

Denver Nuggets imajo na tretjem mestu zahodne konference enak izkupiček kot drugi Houston Rockets (44 zmag, 25 porazov), na četrtem mestu pa najdemo Los Angeles Lakers, ki imajo dve zmagi manj (42, 25), a tudi dve tekmi manj. V zaostanku s tekmami so zaradi požarov, ki so pred časom izbruhnili v Los Angelesu.

Ta obračun bo z vidika čim boljšega izhodišča pred končnico zato zelo pomemben. Do konca rednega dela bodo Nuggets namreč odigrali še 13, Lakers pa 15 tekem.