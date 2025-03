Polom Los Angeles Lakers

Za košarkarje Los Angeles Lakers se nadaljuje peklenski ritem tekem, potem ko so odigrali še svojo šesto tekmo v osmih dneh. Manj kot 24 ur po zmagi nad Denver Nuggets so v Crypto.com Areni igrali proti a Milwaukee Bucks in visoko izgubili z izidom 89:118. Jezerniki tokrat niso mogli računati na Luko Dončića, manjkali pa so tudi številni drugi nosilci igre.

Vrhunci tekme

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na petek poskušali nadaljevati izjemen ritem domačih obračunov, saj so Jezerniki dobili zadnjih devet zaporednih tekem na domačih tleh oziroma 16 od skupno 17 v domači dvorani. A tokrat jih je čakala previsoka ovira, z razliko 29 točk so jih odpihnili Milwaukee Bucks.

Giannis Antetokounmpo je prispeval 28 točk. Foto: Guliverimage Pri gostih je z 28 točkami blestel Giannis Antetokounmpo. Bucks so uspešno izkoristili odsotnost ključnih igralcev LA Lakers. Ti so igrali brez LeBrona Jamesa, Ruija Hachimure, Luke Dončića in Austina Reavesa. Vsi imajo namreč težave s poškodbami. Gostje so že v prvi četrtini postavili delni izid 20:5 in že od tam naprej imeli tekmo pod nadzorom.

Veliko je k zmagi Milwaukee Bucks prispeval tudi Gary Trent jr., ki je dosegel 23 točk in imel zelo dobro nastavljeno roko za met za tri točke (6/10). Kyle Kuzma je prispeval 20 točk.

Bronny James je prispeval 17 točk in dosegel rekord v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Bronny James, sin LeBrona Jamesa, je dosegel rekord v ligi NBA

Pri domači ekipi je Bronny James dosegel 17 točk, kar je njegov najboljši dosežek v ligi NBA. Los Angeles Lakers pa nikakor niso mogli nadomestiti odsotnih igralcev. Tudi Dalton Knecht in Gabe Vincent ta večer nista bila razpoložena. Skupaj sta zadela le osem od 26 metov iz igre. Dalton Knecht je tekmo končal s 17 točkami, Vincent pa jih je prispeval le devet. Jezerniki na lestvici zahodne konference zasedajo četrto mesto s 43 zmagami in 26 porazi.

V noči na nedeljo (3.30) po slovenskem času bodo Lakersi doma igrali proti Chicago Bulls.

Foto: Reuters

Košarkarji Indiana Pacers so šele po podaljšku premagali Brooklyn Nets, potem ko se je tekma končala z izidom 105:99. Pri domači ekipi je izstopal Bennedict Mathurin, ki je nasprotni ekipi natresel 28 točk in dosegel še 16 skokov. Zelo pomembno vlogo je odigral tudi v podaljšku, ko je dosegel šest točk. Myles Turner je prispeval 23 točk, deset skokov in pet blokad.

Pacersi so dosegli že peto zmago na zadnjih šestih tekmah, čeprav že nekaj časa na morejo računati na organizatorja igre Tyresa Haliburtona. Ta je zaradi bolečin v križu izpustil že tretjo zaporedno tekmo.

Pri Brooklynu sta bila z 22 točkami najbolj razpoložena Ziaire Williams in D’Angelo. A njihova kriza se nadaljuje, saj so izgubili že 12 od zadnjih 14 tekem.

New York Knicks, tretji na vzhodu, v porazu z 98:115 proti Hornetsom v Charlottu niso uspeli najti svojega napadalnega načina.

Kratkohlačniki so izgubili šest od zadnjih devetih tekem in ponovno občutili posledice nenehne odsotnosti Jalena Brunsona, ki okreva po zvinu desnega gležnja.

OG Anunoby je za Knicks dosegel 25 točk, Karl-Anthony Towns pa 24 točk in 10 skokov, vendar si je New York že v uvodni četrtini priigral zaostanek, ki ga v nadaljevanju ni zmogel izničiti.

