Nov hud poraz Luke Dončića in Lakersov

Košarkarji Los Angeles Lakers so serijo domačih tekem končali z drugim zaporednim visoki porazom. Na domačem parketu so s 115:146 so izgubili s Chicago Bulls. Kalifornijska zasedba je slavo odigrala drugi polčas, ki ga je izgubila za 28 točk. Znova je bil prvo ime Luka Dončić, ki je odlično odigral prvi polčas, v tem zadel kar sedem od desetih trojk, dvoboj pa končal s 34 točkami, osmimi skoki in šestimi asistencami. Lakers, v postavo se je vrnil LeBron James, zasedajo četrto mesto zahodne konference.

Jezerniki so za konec domačega niza tekem v kadru po tekmi odmora znova pozdravili Luko Dončića, v postavo pa so se vrnili LeBron James, Rui Hacimura in Gabe Vincent. A vse to ni pomagalo Kalifornijcem, da bi ubežali pred novim visokim porazom. Potem ko so za skoraj 30 točk izgubili z Milwaukeejem, jih je tokrat za 31 točk odpravil Chicago Bulls.

Uvodni polčas je bil izenačen, predvsem po zaslugi Dončića, ki je občinstvo zabaval s trojkami. V prvi polovici tekme jih je zadel sedem iz desetih poskusov, na njegovem računu je bilo 29 točk in sedem skokov, Lakers pa so na odmor odšli z zaostankom 62:65.

Čikaški biki so v drugem delu najprej ušli na dvomestno prednost, od takrat gostiteljev niso več spustili blizu in drveli proti zanesljivi zmagi. V zadnji četrtini so vodili tudi za 34 točk, na koncu pa pomembno zmago z vidika bojev za končnico vknjižili s 115:146.

