Denver v boj z neposrednim tekmecem

Noč na ponedeljek prinaša osem tekem v ligi NBA. Na delu bo ponovno tudi Denver Vlatka Čančarja, ki bo pomembno zmago v boju za drugo mesto na zahodu iskal proti neposrednemu tekmecu Houstonu. Na delu bosta tudi edini ekipi, ki sta si že zagotovili nastop v končnici, Oklahoma in Cleveland.

Košarkarski večer onkraj luže se bo za slovenske ljubitelje začel že ob 20. uri, ko se bosta udarila Detroit in New Orleans. Le pol ure kasneje bodo Cavaliers gostovali pri odpisanih Utah Jazz.

Vlatko Čančar, Nikola Jokić in druščina se bodo na parket podali točno ob polnoči po slovenskem času. Nuggets bodo po dveh zaporednih porazih lovili novo zmago, a v Toyota Centru jim zagotovo ne bo lahko. Vroči Rockets so namreč dobili zadnjih devet srečanj, boljši pa so bili tudi na edinem medsebojnem obračunu v tej sezoni.

Pester večer bo v mestu angelov sklenilo prvo moštvo lige Oklahoma City Thunder, ki se bo pomerilo z mestnimi tekmeci Lakersov Clippersi.

Luka Dončić bo z Jezerniki ponovno dejaven v noči na torek, ko se bodo ob polnoči udarili z Orlandom. To bo prvo v seriji štirih zaporednih gostovanj, saj se nato odpravljajo še k Indiani, Chicagu in Memphisu.

Liga NBA, 23. marec:

Lestvica:

Preberite še: