Po trilerju širok nasmeh Luke Dončića: To je dokaz, da mi res zaupa

Košarkarjem Los Angeles Lakers so se po treh zaporednih porazih na obraze vendarle vrnili nasmehi, a tudi na srečanju z Indiano Pacers ni manjkalo drame. Po izenačenem zaključku je Indiana devet sekund pred koncem še vodila s 119:118, imela je celo napad za potrditev zmage, a bila neuspešna. Žogo je zatem pobral Luka Dončić, ki je v zadnjih trenutkih prevzel odgovornost, prodrl proti obroču, poskusil s "floaterjem", a se je žoga odbila od obroča, na srečo pa je v zadnjem trenutku priskočil LeBron James, ki je žogo potisnil skozi obroč ter svoji ekipi priboril zmago.

Zaključek tekme:

Lakers so tako prekinili niz petih zaporednih zmag Pacersov, še pomembneje pa je, da so vendarle vknjižili novo pomembno zmago v napetem boju zahodne konference. "Ko sem dobil skok, sem že videl LeBrona na drugi strani igrišča, a nisem bil dovolj samozavesten, da bi izvedel podajo. V zadnjih sekundah je dal žogo v moje roke, kar samo dokazuje, da mi zaupa in verjame vame, kar res cenim. Imel sem lepo priložnost, a je nisem izkoristil, na srečo pa je bil tam LeBron, da je vse skupaj popravil. Nekako sem vedel, da bo koš obveljal, ker sem šele zatem videl rdeče luči za iztek igralnega časa," je dogajanje zadnjih desetink srečanja orisal nasmejani Dončić.

LeBron James je v zadnji sekundi odločil zmagovalca. Foto: Reuters

Razumljivo je bil zadovoljen tudi junak srečanja James. "Nisem vedel, kako se odzvati po tem košu, ker nisem vedel, ali velja oziroma ali sem bil pravočasen. Ko sem videl, da je Luka prodrl pod koš, sem skušal biti na pravem mestu ob pravem času. Indiana je odigrala res nekaj odličnih zadnjih tekem, mi nismo, tako da je bilo še toliko pomembneje, da smo dobili to srečanje v gosteh. Tudi ko mi ne gre, lahko na paketu počnem stvari, da pomagam ekipi. Ta zmaga je res velikega pomena, zdaj je pomembno, da se odpočijemo in pripravimo na Chicago," je dejal 40-letni košarkar.

Dončić še četrtič zapored čez mejo 30

Dončić je še na četrtem zaporednem srečanju presegel mejo 30 doseženih točk, podpisal se je pod 34 točk, od tega je zadel šest trojk v desetih poskusih, sedem skokov in sedem asistenc. "Skušam igrati svojo igro, vsi soigralci me podpirajo, čeprav me čaka še veliko dela. Počasi se vračam v ritem, ko nam žoga zaokroži in igra steče, nas je res težko ustaviti. Čaka me še veliko dela, še vedno se spoznavamo, ugotavljamo, kaj nam najbolj odgovarja na parketu. Austin in LeBron igrata skupaj že nekaj časa in se bolje poznata, a sam bom potreboval še nekaj časa, analize, da se navadim in prilagodim svojo igro," je povedal Dončić.

Dončić je dosegel 34 točk. Foto: Reuters

"To zmago smo res potrebovali, igrali smo proti ekipi, ki je dobila pet zaporednih srečanj, igrajo hitro in agresivno. Ko sem videl, da je šla zadnja žoga skozi obroč, sem bil zelo vesel, res sem si oddahnil. Res smo se borili, bila je zelo težka tekma," je dodal Slovenec.

Po pomembni zmagi si je oddahnil tudi strateg Jezernikov JJ Redick. "Pred tekmo smo se pogovarjali, da bomo morali za zmago pokazati nekaj več skozi celotno tekmo, kar smo z obrambo tudi naredili. Imeli smo prednost, počutil sem se samozavestnega, fantom zaupam, LeBron pa je še enkrat več dokazal, da tudi ko nima svojega dne v napadu, daje neverjeten ton k igri, nikoli ne odneha in danes je to dokazal še enkrat več," je povedal trener Lakersov.

Jezernike naslednji obračun čaka že v noči na petek, ko bodo ob 1.00 po slovenskem času gostovali pri Chicago Bulls.

Preberite še: