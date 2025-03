Aleksander Sekulić v pričakovanju odgovorov, a na glavnega bo še čakal

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v četrtek ob 14. uri v Rigi dobila nasprotnike na letošnjem že 42. Eurobasketu, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc. Veliko tekmovanje bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Četudi kroglice še niso zaplesale, pa je že jasno, da bo Slovenija prvi del igrala v Katovicah, ob tem pa sta znana tudi že dva njena nasprotnika. Veliko več vprašajev pa je, vsaj za zdaj, pri sestavi ekipe, ki bo Slovenijo po vodstvom Aleksandra Sekulića zastopala poleti. Tudi pri tem, ali bo za reprezentanco igral Luka Dončić.

Čeprav so klubske sezone v polnem razmahu, pa bodo zaradi reprezentančnega udejstvovanja v četrtek ob 14. uri zagotovo na trnih tudi slovenski košarkarji, ki bodo spremljali žreb skupin za letošnji EuroBasket. Že pred žrebom pa je slovenska izbrana vrsta na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem dobila odgovore na nekaj pomembnih neznank.

Kot je že v navadi, imajo države gostiteljice priložnost, da pred žrebom izberejo po eno partnersko državo, ki bo prvi del igrala v njihovi skupini. Že konec februarja je tako Latvija v Rigo povabila Estonijo, Finska je izbrala Litvo, Ciper Grčijo, Poljska pa Islandijo. Hitro je tako postalo jasno, da bo Slovenija, glede na razmerje na Fibini lestvici in kakovostne bobne, prvi del igrala na Poljskem. Slovenija namreč ne more v Rigo (Latvija je v istem kakovostnem bobnu kot Slovenija), Finsko (iz drugega bobna bo na Finskem kot partnerska reprezentanca igrala Litva) in Ciper (iz drugega bobna bo na Cipru kot partnerska reprezentanca igrala Grčija), na ta način pa je Slovencem ostala le še ena možnost.

Slovence bo konec avgusta pot vodila v Katovice. Foto: Filip Barbalić

Slovenci v Katovicah

Slovenci bodo tako prvi del prvenstva, ki se bo začelo 27. avgusta, igrali v skupini D v poljskih Katovicah, natančneje v dvorani Spodek, ki sprejme dobrih enajst tisoč navijačev. Poleg tega je že zagotovo, da se bodo Slovenci v boju za drugi del merili z gostitelji Poljaki, ki so bili za Slovenijo usodni v četrtfinalu na zadnjem Eurobasketu, po odločitvi in izboru poljske košarkarske zveze pa je jasno, da bo svojo priložnost v Katovicah iskala tudi Islandija.

Omenjene tri reprezentance tako čakajo le še na tri tekmece oziroma rešene neznanke. Slovenija, ki bo žreb dočakala v drugem bobnu, bo preostale tri nasprotnike dobila iz prvega, četrtega (ne more dobiti gostiteljice Finske) in petega bobna (ne more dobiti Estonije, ki bo igrala v Latviji). Že pred tem je namreč Latvija v Rigo povabila Estonijo, Finska je izbrala Litvo iz drugega ter Ciper Grčijo, prav tako iz drugega bobna.

Poljska je bila za Slovenijo usodna na zadnjem EuroBasketu 2022. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V prvi boben so sicer uvrščene izbrane vrste Srbije, svetovnega prvaka Nemčije, olimpijske podprvakinje Francije in branilke naslova Španije. Iz četrtega bobna so morebitni tekmeci Slovenije Gruzija, Turčija in Izrael, iz petega pa Belgija, Bosna in Hercegovina ter Velika Britanija.

Bobni za žreb EP: 1. boben: Srbija, Nemčija, Francija, Španija

2. boben: Latvija, Litva, Slovenija, Grčija

3. boben: Italija, Črna gora, Poljska, Češka

4. boben: Finska, Gruzija, Turčija, Izrael

5. boben: Belgija, Bosna in Hercegovina, Estonija, Velika Britanija

6. boben: Švedska, Islandija, Portugalska, Ciper

Žreb: Skupina A (Riga): Latvija, Estonija Skupina B (Tampere): Litva, Finska Skupina C (Limassol): Grčija, Ciper Skupina D (Katovice): Slovenija, Poljska, Islandija Ekipe bodo na EP razdeljene v štiri šestčlanske skupine. Prve štiri bodo napredovale v četrtfinale. Vsi izločilni boji se bodo odvili v Rigi.

Slovenija bo letos še 15. nastopila na turnirju stare celine, potem ko je v kvalifikacijah zabeležila štiri zmage in dva poraza ter se na veliko tekmovanje prebila kot druga najboljša ekipa skupine A kvalifikacij. V družbi Ukrajine, Izraela in Portugalske so slovenski košarkarji po enkrat klonili proti zadnjima omenjenima tekmecema, nazadnje s pomlajeno izbrano vrsto proti Izraelu, kljub temu pa nadaljevali trend uvrstitev na EuroBasket, ki ga od samostojnosti še niso izpustili.

Matej Erjavec verjame, da bo Slovenija poleti nastopila v najmočnejši zasedbi. Foto: Bor Slana/STA

Če je pred žrebom že jasnih nekaj odgovorov, pa teh zagotovo pri sestavi svoje zasedbe še zdaleč nima selektor izbrane vrste Aleksander Sekulić. Ta je skozi obdobje kvalifikacij in šestih tekem računal na 25 košarkarjev. Brez dvoma je jasno, da bo v slovenski izbrani vrsti največ odvisno od morebitne (ne)prisotnosti Luke Dončića, ki je pred kratkim presenetil s svojim odgovorom, da bo glede poletja odločitev dokončno še sprejel. Precej bolj optimistična sta predsednik KZS Matej Erjavec in Lukov oče ter športni direktor reprezentance Saša Dončić, ki sta prepričana, da bo v primeru zelene luči pri njegovi pripravljenosti Luka vnovič priskočil na pomoč izbrani vrsti.

"Po mojem mnenju se ni spremenilo nič, več pa bo povedal Luka. Mislim pa, da je že neštetokrat povedal, da je pripravljen igrati v reprezentanci, če bo le zdrav. Dejstvo pa je, da mu bosta poletje in selitev zagotovo prinesla tudi nekaj logističnih izzivov. Pri tem je prednost, da se liga NBA v primeru uvrstitve v finale konča konec junija, naše priprave oziroma čas, ko se nam bo Luka lahko pridružil, pa bodo v začetku avgusta. Tako bo imel vsaj mesec dni časa za počitek, ob tem pa bo lahko opravil vse zadeve, ki jih mora postoriti v novi sredini. Še enkrat želim poudariti, da mislim, da sprememb ne bo," je ob menjavi Dončića k LA Lakers in igranju za reprezentanco za Sportal v sredini februarja dejal Erjavec.

Edo Murić je v zadnjem kvalifikacijskem oknu dejal, bo poleti za izbrano vrsto zaigral še zadnjič. Foto: Aleš Fevžer

Sta pa svoje že dokončno povedala 33-letni Edo Murić in 35-letni Zoran Dragić, ki sta zatrdila, da bo to njuno zadnje veliko tekmovanje v dresu reprezentance. Velik vprašaj visi tudi nad mestom naturaliziranega košarkarja, saj v reprezentanci čakajo na Josha Neba, ki še naprej okreva po poškodbi. Te so v zadnjem času velika rak rana njegove kariere, kljub temu pa so v reprezentanci optimistični, da bo poleti nared. "Italijansko prvenstvo je dolgo, tudi evroliga bo takrat še potekala in če bo Josh pokazal in dokazal, da lahko igra, ga bomo čakali, tudi sam pa je dejal, da si tega želi," je pred mesecem dni še dodal Erjavec. Vprašaj je tudi pri Jaki Blažiču, ki že tako ali tako trenutno okreva po poškodbi, že pred tem pa je dejal, da je pri poletju prisoten vprašaj.

To je sicer le nekaj od najpomembnejših vprašanj pri sestavi moštva za letošnje reprezentančno poletje, v katerem si želi selektor Sekulić sestaviti najboljšo mogočo zasedbo, verjetno pa tudi eno zadnjih, v katerih bodo okostje ekipe še sestavljala imena, ki so od leta 2017 skrbela za številne uspehe – z nekaj grenkimi priokusi – v reprezentančni košarki.

"Sicer gre za oguljeno frazo, a na četrtkov žreb nimamo vpliva in bodo kroglice odločile, koga še bomo dobili v skupino. Bolj ko to, katere reprezentance bomo dobili, bo pomembno, v kakšni zasedbi se bomo za prvenstvo zbrali mi ter seveda v kakšnih postavah bodo naši tekmeci. Šele po tem se bo lahko merila tista prava kvaliteta ekip. Nas pa seveda veseli, da bomo skupinski del igrali na Poljskem. Na prvenstvu leta 2009 smo prikazali odlično košarko s sicer nekoliko nesrečnim zaključkom v polfinalu in tekmi za tretje mesto. Ne glede na to imamo na Katovice lepe spomine. Tudi zaradi naših izjemnih navijačev, ki vsakič pripravijo nepozabno košarkarsko vzdušje. Verjamemo, da nas bodo glasno podprli tudi na letošnjem prvenstvu," je pred žrebom dejal selektor Sekulić.

