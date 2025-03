Cedevita Olimpija slavila v Srbiji, Krka izgubila doma

Krka šest krogov pred koncem rednega dela lige Aba ostaja pri štirih zmagah. V 24. krogu je morala priznati premoč Dubaju, ki ga vodi Jurica Golemac, barve kluba pa brani tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič. Ta je v Novem mestu slavil s 93:78.

Novomeščani so z mislimi že v naslednjih dveh krogih, ki bosta odločala o obstanku. Najprej jih naslednjo nedeljo čaka gostovanje pri zadnjeuvrščenem Mornarju, ki ima zgolj eno zmago, nato pa domača preizkušnja s Splitom.

Čeprav se je zgledno borila in bila vseskozi dovolj blizu tekmeca, Krka realnih možnosti za zmago ni imela. Gostje so v zaključku tekme zlahka prišli do dvomestne prednosti in na koncu slavili z najvišjo razliko na tekmi.

Dva igralca Krke sta imela odličen večer. Jakob Čebašek je dosegel 21 točk ob metu 6:7 za tri točke, Tayler Persons pa je 20 točkam (trojke 3:4) dodal 12 podaj.

Brynton Lemar je k zmagi Cedevite Olimpije prispeval 29 točk. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Ljubljančani so se še utrdili na šestem mestu

Cedevita Olimpija pa je v nedeljo gostovala pri Megi in prišla do 15. zmage, slavila je z 81:72. Ljubljančani so zasluženo prišli do dveh točk, saj so bili boljši praktično vseh 40 minut. Dobili so prve tri četrtine, v 27. minuti so imeli že 19 točk prednosti (64:45), v zadnjih desetih minutah pa so z dobro obrambo in zrelo igro v napadu suvereno odbili vse napade mladih gostiteljev.

Brynton Lemar je dosegel 29 točk (prosti meti 16:17, indeks 29), od tega 20 v prvem polčasu. Joan Beringer je zbral 9 skokov in 6 točk, Aleksej Nikolić pa je imel 11 točk, 5 podaj in 4 skoke.

Cedevita Olimpija, ki trdno drži šesto mesto - pred zasledovalci ima tri zmage prednosti (Zadar, Spartak, FMP), za Igokeo na petem mestu pa zaostaja eno zmago, bo v preostalih šestih krogih le enkrat igrala proti višjeuvrščenemu moštvu (Partizan v predzadnjem krogu). V 25. krogu bo gostila Borac, nato pa se bo pomerila s Spartakom, Cibono, Studentskim centrom in Krko.

