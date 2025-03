Cedevita Olimpija do zmage po podaljšku, Krka poražena v Beogradu

Cedevita Olimpija do zmage v Tivoliju

Potem ko so košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije v torek s porazom proti Bahčešehirju v Carigradu zaključili svoje nastope v tej sezoni EuroCupa, bo kolektiv, ki ga s klopi vodi glavni trener Zvezdan Mitrović, do začetka končnice državnega prvenstva vse svoje moči usmeril v nastope na regionalni sceni. Cedevita Olimpija se bo v nedeljo ob 18.00 v Hali Tivoli udarila z Zadrom in skušala proti ekipi iz Dalmacije poravnati račune s prvega medsebojnega obračuna sezone v dvorani Jazine.

Na lestvici regionalne lige je ljubljanski kolektiv trenutno s 13 zmagami in devetimi porazi na šestem mestu, ekipa Zadra, ki ta konec tedna prihaja v Ljubljano, pa je z 11 zmagami in enakim številom porazov na devetem mestu. "Po zaključku evropske sezone so zdaj pred nami boji v Ligi ABA. V petek smo počasi začeli pripravo na tekmo z Zadrom. Igralce moramo vrniti v ritem po teh zahtevnih tekmah, ki so za nami in na katerih je bila potrošnja res velika. Videli bomo, kako bodo telesno in mentalno vstopili v nekoliko drugačen razpored, še posebej po tem, kako smo izgubili tekmo v Carigradu. V petek smo že opravili prvi del analize tekmecev, v soboto in nedeljo sledi nadaljevanje," je pred tekmo dejal Mitrović.

"Zadar je atipična ekipa s številnimi visokimi igralci, veliko igre v raketi, velik poudarek namenjajo tudi skoku. Na prvi medsebojni tekmi so imeli 14 napadalnih skokov. Igralci so izkušeni, z glavnim trenerjem sodelujejo že kar nekaj časa, imajo svoj sistem. Temu se moramo prilagoditi, a glavno vprašanje bodo seveda naša energija, osredotočenost in motivacija od samega začetka tekme. V zadnjem tednu dni smo se res precej iztrošili, mogoče bolj mentalno kot fizično, saj so za nami težke tekme s kakovostnimi tekmeci. Tudi razpored tekem nam ni šel na roko. Če sodim po sebi, sem bil tudi sam v četrtek še zelo izčrpan in nisem točno vedel, kje sem. Verjamem, da je bilo še huje z igralci," je še dodal glavni strateg zmajev.

Poraz Krke v Beogradu

Košarkarji Krke so na gostovanje v Beograd pripotovali s serijo šestih zaporednih porazov, čeprav so bili blizu uspehu na zadnji tekmi, ko so z Zadrom izgubili s 63:72. Tako so bili na 14. mestu regionalnega tekmovanja, današnji tekmec je bil pred dvobojem deseti. Krka je po slabem začetku dvoboja, ko je nato neuspešno lovila tekmece, doživela nov poraz, po nepopolnem krogu sicer še ostaja na 14. mestu, zdaj s 27 točkami.

Krka je izgubila v Beogradu. Foto: FMP Soccerbet/Nikola Cimburovic/ABA liga

Novomeščani so vso tekmo lovili nasprotnika; večkrat so dovolili, da je FMP pobegnil na dvoštevilčno prednost, tudi ob koncu prve četrtine (19:29). V nadaljevanju so razliko zmanjšali na pet točk, ob polčasu so zaostajali za sedem, v tretji četrtini pa nato spet popustili in zaostajali že za 14 (50:64).

A jim je nato v zadnji skorajda uspelo priti do preobrata. Nekajkrat so, predvsem po zaslugi trojk, prišli povsem blizu (73:76, 81:83). Toda končnice niso odigrali najbolje. Tayler Persons je dve minuti pred koncem še zadnjič približal Krko na -2 (86:89), potem pa so domači odločilne mete zadevali, gostje pa ne več in razlika je narasla na končnih 89:98.

Pri Krki je Persons končal z 22 točkami, eno manj je dosegel Miha Cerkvenik, Jan Špan jih je dodal 17 (pet trojk).

Naslednja tekma Krko čaka z Dubajem v domači dvorani 22. marca.

