Sanjski dnevi Olimpije! Po Bešiktašu padla še Crvena zvezda.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v derbiju 22. kroga lige ABA v Stožicah, kjer se je zbralo ogromno ljubiteljev košarke, premagali Crveno zvezdo (74:69). Tako so zmaji po odličnem nastopu v Evropi, kjer so med tednom v Ljubljani izločili turški Bešiktaš, preskočili še eno visoko oviro. Beograjski velikan je izgubil šele petič v tej sezoni v ligi ABA. Zadar je v četrtek doma premagal Krko z 72:63.

Po uvrstitvi v četrtfinale EuroCupa je Cedevita Olimpija na krilih junaške evropske predstave poskrbela za uspeh tudi v ligi ABA. V Stožicah je ugnala Crveno zvezdo, enega izmed osrednjih favoritov za osvojitev naslova. Zmaga Cedevite Olimpije je bila še toliko bolj vredna, saj ji ni mogel pomagati kapetan Jaka Blažič, ki bo zaradi parcialne rupture vezi v zapestju s parketov odsoten daljše obdobje.

"Za obema kluboma sta težki tekmi. Pričakujem, da bodo moji fantje v dobrem stanju, tako energetsko kot fizično, če bodo želeli izpolniti moje zahteve za to tekmo, saj vemo, kdo nam bo stal nasproti. Vemo, s kom igramo. Pred nami je dvoboj z evroligašem, kandidatom za najvišja mesta v Evroligi. Na tekmo se žal pripravljamo brez kapetana Jake Blažiča. Ima poškodovano vez v zapestju, kar je morda še huje, kot zlom, kar je bila naša prva misel po tekmi z Bešiktašem, in brez njega bomo daljše obdobje. V sredo je bila energija s 7.000 navijači, izjemna, in ko je prišlo do te sinergije med dogajanjem na tribunah in našo igro na parketu, smo prišli do zmage," je pred srečanjem dejal trener Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Upam, da bo enaka podpora tudi v nedeljo, a se hkrati zavedamo, da imata oba beograjska Evroligaša povsod veliko svojih navijačev. Naj bo tekma kvalitetna, zanimiva, in naj zmaga boljša ekipa. Mi moramo pokazati zelo dobro predstavo, če se želimo nadejati zmage, saj je Zvezda zelo dobra ekipa. Igrati moramo mirno, brez panike, in delati to, kar želimo, ne glede na rezultat. Vseh 40 minut moramo biti osredotočeni, kar ni lahko. Ne vemo, v kakšni postavi bo Crvena zvezda zaigrala, zato se je težje pripravljati na tekmo. Ekipa je resnično zelo nadarjena z izjemnim glavnim trenerjem. Za nas je to tekma brez pritiska, videli bomo, kaj smo in kje smo. Vemo tudi, da nas dva dneva kasneje čaka obračun v Evropskem pokalu z Bahčešehirjem, zato vidim, da igralcem misli že uhajajo k tej tekmi. Morali se bodo najprej osredotočiti na nedeljo, šele nato na torek,” je pred nedeljskim obračunom s Crveno zvezdo še dodal glavni trener ljubljanske zasedbe.

Krka poražena v Zadru

Foto: Liga ABA/Zadar/Zvonko Kucelin Košarkarji Krke so v Dalmacijo odpotovali s serijo petih zaporednih porazov, a z dobrim nastopom na zadnji tekmi, ko so v domači dvorani proti Partizanu izgubili šele v podaljšku. Kljub temu so še šestič ostali praznih rok in s štirimi zmagami ostajajo na 14. mestu. Farmacevti so v uvodu izkoristili nespretnost domačih napadalcev, ki dobre tri minute niso dosegli točke in s košem Roberta Jurkovića in Kendalla Tyreka Personsa povedli 5:0. A sledil je skoraj šestminutni strelski post in domača serija 12:0.

A igra vzponov in padcev se je nadaljevala. Zadar je v drugi četrtini zapravil vodstvo 15:8, saj so 11 točk zaporedoma dosegli slovenski košarkarji. Ob polčasu sta bili ekipi poravnani. Tudi razlika dveh točk ob vstopu v zadnji del je obljubljala napeto končnico. Zadar je v uvodu v zadnjo tretjino ušel na + 8, Krka se je še približala na 53:50 in 58:55, preobrata pa ni zmogla. V zadnji minuti je bila prednost domačih dvomestna. Pri Zadru je 17 točk dosegel Tyler Wahl, pri Krki sta bila s po 11 koši najbolj učinkovita Jan Špan in Miha Cerkvenik.

