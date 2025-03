Cedeviti Olimpiji uspel veliki met!

Košarkarji Cedevite Olimpije so v domačih Stožicah s 96:86 premagali Bešiktaš in se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala in ponovili uspeh izpred treh let. Naslednji teden jo čaka že nov izziv. Nasproti bo stala naslednja turška ovira, ki sliši na ime Bahčešehir, tudi v četrtfinalu pa se bo igrala le ena tekma.

Velika zmaga košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so se prebili med najboljših osem ekip v EuroCupu. Na domačem parketu so preskočili turški Bešiktaš in naredili pomemben korak v tem evropskem klubskem tekmovanju.

A je bila pot trnova. Gostje so v drugi četrtini prevzeli pobudo in sprva prišli do prednosti 10 točk (44:34), najvišja pa je znašala pri rezultatu 47:34. Do odmora so gostitelji znižali zaostanek na 42:49.

V drugem polčasu so se Ljubljančanom obzorja razširila. Navdušenje med navijači je bilo pri vodstvu z 58:57 veliko, še bolj pa v zadnji četrtini, ko so njihovi ljubljenci počasi tehtnico nagnili na svojo stran. Na koncu je približno 6500 navijačev v Stožicah pospremilo veliko zmago slovenskega predstavnika, ki je s 96:86 slavil zmago.

Veselje na klopi Cedevite Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Z dvojnim dvojčkom - 21 točk in 12 skokov - je bil najbolj razpoložen Devin Robinson. Brynton Lemar je prispeval 20 točk - zadel je vseh 12 prostih metov -, Devante Jones je tekmo končal pri 14, DJ Stewart pri 13, Joan Beringer in Aleksej Nikolić pa pri 12 točkah.

Cedevita Olimpija se bo naslednji teden pomerila v Turčiji proti Bahčešehirju, poraženec pa bo zaključil z nastopi v evropskem pokalu. Tekma bo naslednji teden v Istanbulu.

