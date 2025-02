Cedevita Olimpija izgubila v Hamburgu

Ljubljančani so s tremi porazi v zadnjih treh krogih zapravili precej ugodnejše izhodišče za izločilne boje. V rokah so imeli drugo mesto v skupini, ki vodi neposredno v četrtfinale, z neuspehoma doma proti Valencii in danes s Hamburgom pa so nazadovali po lestvici.

Cedevita Olimpija je plačala davek napornega urnika v januarju. V 30 dneh je odigrala 11 tekem in ostala brez moči, zbranosti in energije. Izgubila je tekmo z Bourgom, nato doma z Valencio, komaj izvlekla zmago v Splitu ter danes klonila brez pravega odpora.

Nemci, ki so klub zmagi ostali izven mest za končnico, so bili boljši od prve do zadnje minute. Ljubljančani so se v tretji četrtini sicer za trenutek prebili v ospredje, vendar nato hitro zaostali z dvomestno razliko. Ob nizkem odstotku zadetih metov ter brez razpoloženih posameznikov v napadu so bile zadnje minute za domače zgolj formalnost.

Končna uvrstitev Cedevite Olimpije in njen tekmec v osmini finala bo znan danes zvečer po zaključku vseh tekem zadnjega kroga rednega dela. Najboljša strelca Ljubljančanov sta bila Aleksej Nikolić s 14 točkami (trojke 3:5) in Gregor Glas, ki jih je dosegel 12 (trojke 3:5).

