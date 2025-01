Ljubljanski košarkarji so si mesto med najboljšimi 12 ekipami tekmovanja zagotovili krog pred zaključkom rednega dela sezone, v katerem bodo prihodnjo sredo gostovali pri Hamburgu. Izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića so do mesta v izločilnih bojih drugega najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja prišli po razpletu sredinih tekem 17. kroga rednega dela med Turk Telekomom in Umano Reyer ter Lietkabelisom in Clujem. Na prvi je bila z rezultatom 84:81 boljša ekipa iz Ankare, na drugi pa je kolektiv iz Litve z 92:91 premagal romunsko ekipo.

V končnici Evropskega pokala se bo Cedevita Olimpija predstavila prvič po tekmovalni sezoni 2021/22, v kateri so se prebili vse do četrtfinala, so sporočili iz kluba.

Cedevito Olimpijo v zadnjem krogu čaka še gostovanje pri Hamburgu. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski prvaki bodo v zadnjem, 18. krogu rednega dela tekmovanja prihodnjo sredo gostovali pri Hamburgu, v primeru zmage pa bi si zagotovili končno tretje mesto v skupini in s tem prednost domačega igrišča v prvem krogu končnice. Ljubljančani so trenutno pri izkupičku desetih zmag in sedmih porazov. Še prej jih v soboto ob 17.00 v ligi ABA čaka gostovanje pri Splitu.

Spomnimo, da v končnico napreduje po šest najboljših ekip iz obeh skupin. Najboljše štiri ekipe, po dve iz vsake skupine, napredujejo neposredno v četrtfinale tekmovanja, preostale se bodo za napredovanje med najboljših osem ekip pomerile v osmini finala. O napredovanju v četrtfinale bo odločala ena tekma, prvi krog izločilnih bojev pa bo potekal v torek, 4. marca, in v sredo, 5. marca. Enak sistem bo tudi v četrtfinalu, boji za uvrstitev v polfinale pa bodo v torek, 11. marca, in v sredo, 12. marca. Polfinalna in finalna serija se bosta igrali na dve dobljeni tekmi. Polfinalna niza bosta potekala med 25. marcem in 2. aprilom, v primeru, da bo o zmagovalcu odločala tretja tekma. Finalni niz se bo začel 8. aprila, morebitna tretja tekma pa bo 16. aprila.

