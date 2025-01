V Ljubljani zadišalo po zlatih časih

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 17. krogu Eurocupa v domači dvorani po dobri predstavi na koncu izgubili proti Valencii s 66:72. Solidne predstave in rezultatski zasuk so v boju za končnico evropskega pokala po dolgem času pripeljale tudi večje število navijačev, ki so bili kljub porazu lahko na koncu zadovoljni s predstavo svojih ljubljencev proti ekipi, ki je še lani nastopala v evroligi.

Pogled na tribune ljubljanskih Stožic je v torek košarkarjem Cedevite Olimpije in trenerju Zvezdanu Mitroviću prvič v tej sezoni na obraze priklical izraze zadovoljstva. Da so navijači kasneje kot prej prepoznali dobre predstave letošnje Olimpije, je bilo jasno že slabo uro pred tekmo, ko se je pred Stožicami prvič v sezoni vila gneča avtomobilov, kar je v zadnjih letih prej izjema kot pravilo. Tudi na krilih skoraj šest tisoč navijačev so nato košarkarji Cedevite Olimpije več kot le nudili odpor favorizirani Valencii, ki se je morala za zmago v Stožicah pošteno namučiti.

V taboru slovenskih prvakov se kljub pomenu tekme in boju za drugo mesto v skupini, ki še vodi neposredno v četrtfinale tekmovanje, velikega tekmeca niso ustrašili. Vse do zaključka so bili v boju za zmago, na koncu pa so tehtnico na stran gostov nagnile malenkosti. S prikazanim je bil zadovoljen tudi strateg domače ekipe Mitrović. "Danes smo igrali z eno najboljših ekip v Evropi, ne samo v Eurocupu, z ekipo, ki je na vrhu španske ACB lige skupaj z Real Madridom, ki ima najboljši napad v Španiji in prednjači v skoku, tudi trener Martinez dela res odlično. Užival sem v pripravi na to tekmo, ker igrajo res dobro košarko. Bili smo dobri v obrambi, dobro smo jih kontrolirali v skoku, a če hočeš premagati ekipo kot je Valencia, moraš biti pripravljen vseh 40 minut," je uvodoma dejal črnogorski strokovnjak.

Zvezdan Mitrović je bil kljub porazu zadovoljen. Foto: Filip Barbalić

"V zadnjih petih minutah smo pozabili nekaj osnovnih stvari v napadu, pri metu za tri točke. Fantom sem po tekmi v garderobi čestital za predstavo in energijo, ki so jo prikazali na parketu. Vsi, ki poznajo košarko, vedo s kom smo igrali danes in na kakšnem nivoju je Valencia. Hvala tudi navijačem, bilo je res dobro vzdušje, prvič v tej sezoni, da se je zbralo toliko ljudi," je še dodal Mitrović, ki je ob vrnitvi na trenerski stolček ljubljanske zasedbe niz rezultatov zasukal navzgor. Olimpija je od njegove vrnitve pri izkupičku 16-4, poraz proti Valencii pa je bil šele drugi v letu 2025.

Navdušila predstava v obrambi

Navdušila je predvsem igra v obrambi, saj so ekipo, ki v Eurocupu v povprečju dosega 96,2 točke na tekmo omejili na 72 točk. "V obrambi smo naredili res dobro delo z odličnim fokusom z nekaj spodrsljaji na koncu prve in zadnje četrtine, a hkrati je treba poudariti, da so oni odlična ekipa. V odločilnih trenutkih so kaznovali vsako našo napako, nato je prevladala tudi individualna kvaliteta. Tu moram izpostaviti Joana Beringerja, ki je res neverjeten talent, to je dokazal tudi na tej tekmi. Košarko igra šele tri leta pa je na takšnem nivoju, res vse vlaga v delo in vpija vse informacije. Rezultat vsega tega se vidi na terenu. Mislim, da ga čaka res lepa prihodnost," je ob 18-letnem francoskem košarkarju dejal Mitrović.

Znova je nase glasno opozoril mladi Joan Beringer. Foto: Jan Gregorc

Že kar standardno v tej sezoni je bila ena glavnih hib zmajev met od daleč. Zadeli so šest trojk iz 25 poskusov, ob tem so zgrešili tudi sedem prostih metov, za dve so zadeli 39 odstotkov metov. "Slab odstotek meta je posledica garanja v obrambi in fokusa, potem odstotek na tem nivoju pade. Proti Valencii je treba odigrati povsem drugače kot proti 90 odstotkom ostalih ekip, če igraš na takšen način, si mrtev. Dejstvo pa je tudi, da naš odstotek meta od daleč in prostih metov ni nikoli visok," je v smehu dejal Mitrović, njegova ekipa je za tri metala s 24-odstotno uspešnostjo. "Če je ta odstotek višji od 35, potem tekmo brez težav dobimo," se je v smehu še pošalil Mitrović.

Nikolić: Škoda je tistih nekaj napak

V tesni končnici je dobro minuto pred koncem košarkarje Olimpije nad gladino s trojko iz res velike razdalje zadržal Aleksej Nikolić, a je Valencia nato odgovorila in srečanje pripeljala v svojo korist. Slovenski košarkar je na koncu dosegel 12 točk. "Dokazali smo, da takšne tekme lahko pripeljemo v tesno končnico, boljši morajo biti samo naši zaključki, za katere verjamem, da bodo. Treba je samo delati naprej in garati. Že celo sezono imamo težave z metom od daleč, z žogo nekako težimo pod koš. Mogoče nam manjka, da bi zadeli nekaj metov zapored, imeli smo to priložnost, a ni steklo. Kar pa je najbolj pomembno pa je to, da smo zelo zbrani v obrambi, škoda je tistih nekaj napak, a zagotovo lahko ostanemo pozitivni. Pogledati in analizirati moramo naše napake, potem pa naprej. Res smo se dobro pripravili na njihovo igro, tudi zato je bila tekma izenačena. Z razlogom so najboljša ekipa Eurocupa in prvi favorit za naslov," je dejal Nikolić.

"Vsak dan trdo delamo, kar se pokaže tudi na parketu," je dejal Nikolić. Foto: Filip Barbalić

"Vsak dan trdo delamo, zelo zavzeto in predano, kar se pokaže tudi na parketu. Rad bi se zahvalil navijačem, ki so nas prišli spodbujati v velikem številu, bili so velika podpora in tudi oni nam dajejo večjo energijo. Res upam, da bo tako tudi v nadaljevanju sezone," je še dodal Nikolić.

Pogled proti Hamburgu, še prej Split

Olimpijo zdaj v rednem delu Eurocupa čaka še ena tekma, prihodnji teden bodo gostovali v Hamburgu, to srečanje in razpleti drugih pa bodo dokončno povedali, kakšna bo usoda ljubljanskega kluba v evropskem pokalu. Kot že omenjeno, prvi dve mesti v skupini vodita neposredno v četrtfinale, naslednja štiri pa v dodatne boje za četrtfinale. Cedevita Olimpija zaenkrat z odigrano tekmo več od večine tekmecev še zaseda drugo mesto, a bo šlo pri uvrstitvi v izločilne boje zelo na tesno, saj so ekipe od tretjega pa vse do sedmega mesta ob tekmi manj v primerjavi s slovensko ekipo izenačene pri izkupičku 9-7.

"Zdaj nas najprej čaka dolga pot v Split, potem pa tekma s Hamburgom, ki bo zelo, zelo težka. So zelo neugodna ekipa, ki lahko eno tekmo dobi z 20 točkami razlike, spet naslednjo izgubi. A to je še daleč, najprej smo s fokusom samo pri Splitu, potem pa naprej, tekmo po tekmo," je še dodal Mitrović.

