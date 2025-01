Razigrana Cedevita Olimpija postavila nov rekord lige ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 18. krogu lige ABA v Ljubljani napolnili koš zadnjeuvrščenega Mornarja, dosegli kar 114 točk in postavili nov rekord tekmovanja v tej sezoni. Črnogorsko zasedbo so odpravili kar za 42 točk. Krka je v soboto izgubila na gostovanju pri Spartaku v Subotici (102:83), vodilni Partizan pa je v Zagrebu premagal Cibono za 34 točk.

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v nedeljo po štirih zaporednih gostovanjih na vseh tekmovanjih končno predstavili na domačem parketu v Ljubljani. V Stožicah so nadigrali Mornar s 114:72 in poskrbeli za strelski rekord sezone v ligi ABA. Pred tem je največ točk na eni tekmi v tej sezoni jeseni dosegel vodilni Partizan, ko je jeseni nadigral zagrebško Cibono s 113:78.

Zmaji so navdušili s predstavo proti Mornarju. V torek jih čaka evropski spektakel v Stožicah proti Valencii, ki si ga bo ogledalo veliko gledalcev. Foto: Filip Barbalić

Na seznam strelcev se je uvrstilo vseh 12 košarkarjev Olimpije, največ točk pa je dosegel Gregor Glas (20). Zmaji so se na lestvici povzpeli na peto mesto.

Strelski rekord in s tem najboljši strelski učinek te sezone #ABALiga je naš. 🔥#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/G0KOoGIYEq — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) January 26, 2025

Krka je bila prekratka. Foto: Liga ABA/Spartak Office Shoes/Aleksander Secerov

Po zmagi s kar 57 točkami razlike v ligi OTP banka proti LTH Castings so košarkarji Krke v ligi ABA vnovič naleteli na previsoko oviro. V Subotici so izgubili proti Spartaku za 19 točk. Moštvo iz Subotice je tako v tej sezoni obakrat premagalo Krko. Če so Srbi v Novem mestu v začetku oktobra slavili s košem prednosti in to potem, ko je Krka v zadnji četrtini zapravila 14 točk naskoka, so tokrat zmagali veliko bolj suvereno.

Za izbrance trenerja Dejana Jakare, ki ima že nekaj časa težave pri sestavi zasedbe zaradi poškodb, je bila to četrta tekma v sedmih dneh. Utrujenost se v prvem polčasu še ni tako poznala, v nadaljevanju pa je Spartak zlahka prišel do prednosti in zanesljive zmage. Najboljša posameznika pri Krki sta bila Američana Tayler Persons z 21 točkami in 10 skoki (trojke 3:5, indeks 28) in Brady Skeens (16 točk).

Krka, ki je na zadnjih osmih tekmah lige ABA oziroma v skoraj dveh mesecih zabeležila le eno zmago, bo imela v naslednjem krogu idealno priložnost za dve točki; 1. februarja bo gostila Cibono, ki je ob Mornarju edina ekipa na lestvici za Novomeščani.

