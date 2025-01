Kljub delnemu izidu 13:0 končan niz zmag Cedevite Olimpije

Košarkarji ljubljanske Cedevite Olimpije so bili na novem zahtevnem gostovanju. V francoskem mestu Bourg-en-Bresse so na obračunu 16. kroga rednega dela EuroCupa izgubili z ekipo JL Bourg, v neposrednem boju za končnico z 82:87. Ljubljanska ekipa tako ni prišla do sedme zaporedne zmage v vseh tekmovanjih.

Zmaji so bili pred začetkom 16. kroga na drugem mestu lestvice skupine B z desetimi zmagami in petimi porazi, Bourg pa je bil z dvema zmagama manj na šestem mestu lestvice. Ljubljančani so minuli teden v Bolgariji in Litvi z zmagama proti Hapoelu in Lietkabelisu napravili odločen korak ne le proti končnici, temveč tudi proti neposredni uvrstitvi v četrtfinale tekmovanja. Četa trenerja Zvezdana Mitrovića je dobila vseh šest tekem na začetku koledarskega leta 2025. Z zmagama v evropskem pokalu minuli teden so se slovenski prvaki že povsem približali uvrstitvi v končnico tekmovanja, prvič po letu 2022. A niz zmag se je zdaj končal.

Devin Robinson Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Prvi polčas so domači dobili z 38:36. Olimpija ni navdušila z igro, a je imela vseeno še lepe možnosti za zmago. Aleksej Nikolić je bil s sedmimi točkami prvi strelec ljubljanske ekipe v prvem polčasu. Tretjo četrtino je nato Bourg dobil s 30:17 in ušel na plus 15 (68:53). V zadnji četrtini pa so Ljubljančani naredili delni izid 13:0 in se vrnili v igro za zmago. Preobrat jim vendarle ni uspel, zaradi jeze nad zapisnikarsko mizo je dve minuti do konca trener Mitrović dobil tehnično napako in moral iz dvorane.

Aleksej Nikolić Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Za končni izid 87:82 (tak je uradni izid tekme, čeprav je bilo na grafiki na televizijskem prenos 87:79) je dal v dresu francoske ekipe največ točk Maksim Salash (22). Pri Cedeviti Olimpiji je bil s 17 točkami prvi strelec Devin Robinson. Dvomestna sta bila še DJ Stewart (13) in Devante Jones (10). Nikolić je končal z devetimi točkami, kapetan Jaka Blažič jih je dal le pet. Izstopal je mladi Joan Beringer, ki je bil na parketu 24 minut, dal štiri točke in imel še devet skokov in tri blokade.

Ljubljančani bodo naslednji teden gostili Valencio, ki že ima zagotovljeno prvo mesto v skupini, petega februarja pa jih čaka gostovanje v Hamburgu, ki nima več možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

EuroCup, 16. krog:

Torek, 21. januar:

Sreda, 22. januar:

Lestvici: