Začenja se peklensko obdobje

Košarkarji Cedevite Olimpije so se po nedeljski visoki zmagi nad FMP v ligi ABA, v kateri so pokazali eno najboljših predstav v tej sezoni, podali na verjetno najzahtevnejši niz gostovanj v tej sezoni. Med ponedeljkom in prihodnjim četrtkom bodo prepotovali skoraj 20 tisoč kilometrov, gostovali v štirih različnih državah in v tem času odigrali štiri izredno pomembne tekme, od tega tri v evropskem pokalu, vključno z zaostalo z Lietkabelisom v četrtek.

Hapoel ima trenutno na lestvici ob eni odigrani tekmi več od Cedevite Olimpije zmago prednosti pred zmaji, s tem pa je izraelska zasedba na drugem mestu lestvice. Ljubljanski klub ima trenutno enako število zmag (8) kot Umana Reyer in Turk Telekom, a ob tekmi manj poraz manj. Takoj za skupino treh ekip sta JL Bourg in Cluj, ki sta po 14 odigranih tekmah pri izkupičku sedmih zmag in porazov. Na prvem medsebojnem obračunu obeh ekip v Stožicah konec oktobra so Zmaji rezultatski priključek držali v prvi četrtini, nato pa se je Hapoel v nadaljevanju tekme oddaljil in na koncu zabeležil zanesljivo zmago z rezultatom 94:83, so pa trenutno košarkarji Olimpije v nizu treh zaporednih zmag v vseh tekmovanjih.

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

"Hapoel Jeruzalem je zagotovo ena od najboljših ekip v naši skupini. S povratkom visokega igralca Justina Smitha so še močnejši. Med sezono so imeli nekaj težav v svoji igri, a zdaj naši tekmeci znova igrajo zelo dobro, kar so dokazali na zadnji tekmi, ko so premagali Hapoel iz Tel Aviva, eno od najmočnejših ekip v Evropskem pokalu. Gre za izkušeno ekipo, ki skupaj igra že nekaj let, to smo lahko videli in občutili tudi na naši prvi medsebojni tekmi, ko so nas na domačem parketu prepričljivo premagali. Za nami je zahtevna pot v Bolgarijo, v torek bomo stopili na paket in skušali dati vse od sebe," je pred torkovo tekmo povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

"Čaka nas pravi boj na tekmi, na kateri moramo zmagati. Dati moramo vse od sebe, saj so nas naši tekmeci premagali na našem domačem igrišču, zato moramo narediti vse, da poravnamo račune," pa je pred gostovanjem pri Hapoelu povedal Devin Robinson.

