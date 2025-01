Cedevita Olimpija povozila tekmeca, Krka zmagala v Srbiji

V 16. krogu lige ABA in slovenskem derbiju prejšnji konec tedna sta slovenska predstavnika zabeležila pomembni zmagi. Cedevita Olimpija je na domačem parketu z eno najboljših predstav v tej sezoni z 91:58 odpihnila FMP, novomeška Krka pa je že v času nedeljskega kosila gostovala pri Megi in prišla do pomembne zmage s 94:87.

Nedelja, 12. januar:

Košarkarji Cedevite Olimpije so vknjižili sedmo zmago v zadnjih osmih nastopih v ligi ABA. V Stožicah so v prvem obračunu drugega dela regionalnega tekmovanja premagali FMP z 91:58. Z deveto zmago so se Ljubljančani prebili med prvih osem ekip na lestvici. Za njimi je tudi današnji tekmec, ki zaostaja dve zmagi in ima hkrati slabše medsebojno razmerje, saj je prvo tekmo konec septembra dobil le s 13 točkami razlike.

Mladi Joan Beringer je dosegel devet točk. Foto: Aleš Fevžer

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so potrebovali nekaj časa, da so se ogreli, nato pa so predvsem v drugem polčasu povsem nadigrali goste iz Beograda. Dobili so vse četrtine, zabeležili so najvišjo zmago v tej sezoni v vseh tekmovanjih, med strelce pa so se z izjemo zadnje okrepitve Danila Tasića vpisali vsi igralci. Največ točk sta dosegla Jaka Blažič in Rok Radović (oba po 13 točk), 12 jih je dodal Devin Robinson, 10 pa Aleksej Nikolić.

Cedevita Olimpija bo prihodnji teden preživela na gostovanjih. V torek in četrtek jo čakata dve evropski preizkušnji v Bolgariji proti Hapoelu Jeruzalemu in Litvi z Lietkabelisom Panevežysom, nato pa v nedeljo še pot v Dubaj. Naslednjo tekmo doma bo igrala 26. januarja proti zadnjeuvrščenemu Mornarju, pred tem pa bo 22. januarja gostovala v Franciji.

Krka do pomembne zmage

Krka je z odlično strelsko predstavo in borbeno igro v obrambi proti mladi zasedbi Mege prekinila niz petih porazov v ligi Aba. Zmagala je s 94:87. Za Novomeščane je to prva zmaga po 29. novembru in četrta v sezoni ter hkrati lepa spodbuda pred nizom štirih dvobojev proti tekmecem po meri v boju za obstanek do odmora za pokalna tekmovanja in reprezentančne akcije sredi februarja.

Miha Cerkvenik je v tretji četrtini zadel dve pomembni trojki. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Za razliko od nekaterih prejšnjih tekem, ki jih je Krka odigrala hrabro in dobro, vendar na koncu izgubila, so tokrat varovanci Dejana Jakare znali zadržati priigrano razliko. V vodstvo so prešli v 3. minuti in ga ohranili vse do konca.

Najvišjo prednost 18 točk so imeli v 29. minuti (75:57), Mega pa se je v zadnji četrtini pod deset točk zaostanka spustila šele v zadnji minuti.

Krka je imela v napadu štiri razpoložene posameznike. Jan Špan je vseh 18 točk dosegel z meti za tri točke (6:14), Miha Cerkvenik je bil z 20 točkami (trojke 3:8, 7 skokov) prvi strelec moštva, Tibor Mirtić je dosegel osebni rekord v ligi Aba (18 točk, met 9:12), Brady Skeens pa je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (14 točk, 10 skokov).

Krka bo naslednji teden gostila Borac, 25. januarja bo igrala v gosteh s Spartakom, 1. februarja doma s Cibono in v 20. krogu pri Studentskem centru.

Liga ABA, 16. krog:

Petek, 10. januar:

Sobota, 11. januar:

Nedelja, 12. januar:

Lestvica: