"Pred nami je peklensko obdobje"

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo v 14. krogu Eurocupa v Stožicah z 98:79 nadigrali grški Aris in tako naredili nov pomemben korak proti končnici. Kljub temu pa se v taboru zmajev dobro zavedajo, da niso storili še ničesar, še kako pomembno pa bo obdobje naslednjih dveh tednov, ko ljubljanske košarkarje čaka peklenski ritem gostovanj.

Približno 2.500 gledalcev v ljubljanskih Stožicah je v sredo zvečer ob koncu s stoječim aplavzom pozdravilo eno boljših predstav Cedevite Olimpije v letošnji evropski sezoni. Zmaji so bili z 98:79 z naskokom boljši tekmec od Arisa, s čimer so se podpisali pod osmo zmago v tej sezoni Eurocupa, s katero trenutno zasedajo tretje mesto v skupini B, a je konkurenca v boju za play-off izredno zgoščena, zato je izrednega pomena prav vsako srečanje.

S prikazanim na parketu je bil zadovoljen tudi strateg Zvezdan Mitrović. "To je bila za nas zelo pomembna zmaga v boju za končnico. Fantje so vseh 40 minut kazali odlično raven energije tako v obrambi kot v napadu. Nekaj težav smo imeli le na začetku tretje četrtine, ko smo imeli nekaj več težav z agresivno obrambo Arisa, a smo našli način in smo nadzorovali tekmo vseh 40 minut. Pred tekmo s Krko smo imeli res zahtevno obdobje z dolgim in neuspešnim potovanjem brez treninga. Nikakor ne iščem alibija, a verjemite mi, da fantje niso bili v dobrem stanju. Pomembno je, da so fantje zdaj prebudili, pozna se, da je za nami nekaj dni treninga, tako da smo pokazali eno boljših predstav v tej sezoni z resno košarko," je bil po koncu zadovoljen Olimpijin strateg.

Prvič je v dresu Cedevite Olimpije zaigral Danilo Tasić. Foto: Aleš Fevžer

Debi Tasića

Prvič je v ljubljanskem dresu zaigral Danilo Tasić, ki je konec prejšnjega tedna okrepil ljubljansko zasedbo, potem ko je letošnjo sezono začel igrati za FMP, s Cedevito Olimpijo pa je podpisal sodelovanje do konca sezone. Tasić je ob svojem debiju v slabih trinajstih minutah dosegel pet točk, pokazal se je kot pomembna pridobitev na položaju štirice. Ob tem se je nekajkrat na parketu odlično ujel z Andrijo Stipanovićem, s katerim zdaj sestavljata pomemben par pod obema obročema.

"Tasić je z ekipo opravil le en trening. Gre za košarkarja z izkušnjami in je na tekmi z Arisom pokazal nekaj lepih potez. Lahko igra na pozicijah štiri in pet, zato upam, da bo s svojimi izkušnjami pomagal soigralcem in vsej ekipi. Pripeljali smo ga kot zamenjavo za Gebena, ker pozna sistem malce bolje. Z nami je za zdaj res kratek čas, tako da upamo na najbolje," je optimističen Mitrović.

Ljubljanska zasedba je bila v sredo praktično ves čas vsaj korak pred tekmecem. Foto: Aleš Fevžer

Nor ritem gostovanj

Pred Cedevito Olimpijo je zdaj naporno obdobje, ki bo odločalo o nadaljnji usodi sezone zmajev. Najprej bodo v nedeljo odigrali domačo tekmo v ligi ABA proti FMP, potem jih čaka naporen ritem gostovanj z norim logističnim planom. Sledi pot v Bolgarijo, kjer jih 14. januarja čaka gostovanje pri Hapoel Jerusalemu, dva dneva kasneje pa že odprava preteklih "grehov" v Litvi proti Lietkabelisu. Zatem še pot v Dubaj (19. januar) in Francijo (22. januar), skupno bo ljubljansko moštvo na poti deset dni.

"Čakajo nas štiri gostovanja v roku sedmih oziroma osmih dni. Tudi če bo logistično potekalo vse tako, kot je treba, je pred nami peklensko obdobje. Najvažneje je, da bodo fantje energijsko na pravi ravni, da bomo z zdravniško službo in trenerji za telesno pripravo naredili dober načrt. Glede taktične priprave pa bodo fantje dobili osnovne informacije, medtem ko nekih priprav na treningu v tem primeru ne bo. Pomembno je, da imamo v rotaciji čim več košarkarjev brez poškodb. Videli ste, kaj je pomenila poškodba Lemarja, zato bo ob norem ritmu tekem zdaj še pomembneje, da to obdobje mine brez poškodb," je poudaril Mitrović.

Brynton Lemar Foto: Aleš Fevžer

Lemar: Verjamemo eden v drugega

Prav Brynton Lemar je tisti, ki po poškodbi vztrajno vleče voz ljubljanske ekipe. Na tekmi proti Arisu je bil z 18 točkami znova najboljši strelec. "Odigrali smo odlično tekmo, ponosen sem na to, kar smo pokazali. Vsaka tekma v Eurocupu je za nas zelo pomembna. Od prvega trenutka smo želeli igrati na naš način, to nam je uspelo, kar odraža tudi rezultat. Vedeli smo, da moramo igrati obrambo na najvišji ravni, da potrebujemo veliko energije," je bil zadovoljen Američan.

"Pomembno je, da imamo menjave v ekipi, da je ob težavah nared že naslednji košarkar. Vsi, ki smo v ekipi, lahko pomagamo moštvu. Verjamemo eden v drugega, in ko igramo ekipno, lahko zmagujemo. Po tej poškodbi se počutim enako samozavestnega kot prej. Počasi se vračam v ritem, v času, ko me ni bilo, sem vložil veliko truda, da bi se vrnil še močnejši. Zdaj nas čaka res veliko tekem v zelo kratkem obdobju, zato bo še pomembneje, da obdržimo visoko raven energije," je še dodal Lemar.

S predstavo ekipe je bil zadovoljen tudi Aleksej Nikolić. "Aris je z začetkom sezone izboljšal formo. Za to zmago smo se morali zelo potruditi, morali smo napadati vseh 40 minut. Vsakič je lažje, ko na parketu vzpostaviš svoj ritem in svojo energijo. Igrali smo solidno obrambo z nekaj napakami, predvsem v skoku, da na ta način potrdimo dobro delo v obrambi. Veseli smo, da se je Danilo hitro vključil v ekipo. Pozna se, da razume košarko – z nami je le nekaj dni, pa je že dokazal, da gre za pomembno pridobitev te ekipe. Naša skupina je zelo izenačena, razlike so res majhne, zato ni prostora za spodrsljaje. Čakajo nas težka gostovanja, a če želimo v končnico, bo treba zmagovati tudi v gosteh," je še poudaril slovenski košarkar.

Preberite še: