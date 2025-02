Triglav se je pridružil Krki in Šentjurju

Danes je postal znan še tretji udeleženec zaključnega turnirja pokala Spar. To je kranjski Triglav, ki je doma branil visoko prednost proti Hidrii s prve tekme (95:69). Tokrat je bilo 72:65. Že prej sta se v polfinale zavihtela Šentjur in Krka. V Šentjurju so na povratni gostovali Hopsi, ki so branili prednost treh točk s prve tekme, a izgubili se sedmimi točkami razlike (77:70), zato je v polfinale napredoval Šentjur. Ta se je tako pridružil košarkarjem Krke, ki so v četrtfinalu dobili obe tekmi proti Kansai Heliosu; doma so zmagali s 25 točkami razlike, v Domžalah pa so bili boljši s 75:68. Na prvi tekmi ljubljanskih ekip v Hali Tivoli je obračun Ilirije in Cedevite Olimpije z 80:97 pripadel drugi, povratno srečanje pa bo v ponedeljek.