V 20. krogu lige ABA in zadnjim pred pokalnimi tekmami in reprezentančno akcijo je Cedevita Olimpija v soboto v hali Tivoli z Igokeo izgubila s 85:90. Ob polčasu je ljubljanska ekipa vodila s 50:40, največ sredi druge četrtine za 12, v drugem delu tekme pa je 50 točk doseglo gostujoče moštvo. Košarkarji Krke pa so na nedeljski tekmi v Podgorici izgubili proti ekipi Studentskega centra z 90:101.

Jaka Blažič je dal 15 točk, vse v prvem polčasu. Foto: Filip Barbalić V Tivoliju smo spremljali obračun ekip, ki sta pred 20. krogom na lestvici regionalne lige zasedali peto in šesto mesto, Cedevita Olimpija je imela zmago več kot Igokea. A ekipa iz Bosne in Hercegovine je v tej sezoni zmaje enkrat že premagala, oktobra je semafor v Športni dvorani Laktaši kazal 91:78 v korist domače ekipe. In Ljubljančani so znova klonili, oboji so zdaj pri 12 zmagah. Četa trenerja Zvezdana Mitrovića se po porazu v Hamburgu (tretjem zaporednem v EuroCupu) ni vrnila na zmagovalna pota, ostala je brez šeste zaporedne zmage v ligi ABA. Zaradi slabega počutja je tekmo izpustil Brynton Lemar. S 23 točkami je bil prvi strelec Olimpije DJ Stewart, Jaka Blažič jih je dal 15 (vse v prvem polčasu), Devin Robinson in Danilo Tasić pa po 12.

"Težka tekma, težek poraz, saj smo več kot tri četrtine nadzorovali potek tekme, na koncu pa popustili," je v prvi izjavi dejal kapetan Blažič. Za Ljubljančane je bila to 16. tekma v 26 dneh in prav utrujenost oziroma nezbranost v odločilnih trenutkih sta prevesila tehtnico na stran nepopustljivih gostov iz Banjaluke. Ti so v zadnji četrtini naredili delni izid 11:0 in v 35. minuti prvič prešli v ospredje. "Je utrujenost, ampak to ni izgovor. Zdaj nas čaka slovenski pokal, potem pa se moramo resetirati pred zadnjim delom sezone."

Gregor Glas na zadnjih tekmah igra nekaj več, tokrat je dal pet točk. Foto: Filip Barbalić

Cedevito Olimpijo naslednji teden najprej čaka povratna četrtfinalna tekma pokala Spar proti Iliriji in nato verjetno nastop na zaključnem turnirju v Ljubljani, regionalno tekmovanje pa se bo nadaljevalo v začetku marca. Ljubljančani bodo v 21. krogu gostovali pri Budućnosti, nato pa bodo gostili Crveno zvezdo.

Krka je izgubila z Derbyjem. Foto: SC Derby/Filip Roganović Novomeščanom v Podgorici ni uspelo pripraviti presenečenja. Močno oslabljeni, igrali so brez Nika Bačvića, Marca Garcie, Mihe Cerkvenika in Jake Čebaška, so se sicer dobro borili, bili skoraj tri četrtine tekme enakovreden tekmec, a nato jim je zmanjkalo moči, tako da je nekdanja ekipa njihovega trenerja Dejana Jakare zanesljivo zmagala.

Gostitelji so tekmo odprli z vodstvom 8:0, nato v prvi četrtini vodili tudi za deset točk, a v drugi so gosti vzpostavili ravnotežje in začeli tekmeca loviti. Do polčasa so razliko zmanjšali, na 55. točki tekmeca ujeli, v 26. minuti pa po trojki Jana Špana prvič na tekmi povedli, izid je bil takrat 66:68. Nato so vodili tudi s 70:69, a to je bilo njihovo zadnje vodstvo na tekmi. Z delnim izidom 7:0 so domači spet ušli, na zadnji odmor so odšli s sedmimi točkami prednosti, nato pa na začetku zadnje četrtine zadeli še trojko in si povečali moralo. Sredi zadnjega dela so vodili že za 15 točk, Slovencem pa njihove zmage ni uspelo več ogroziti.

Pri Krki je bil s 16 točkami najučinkovitejši Tayler Persons, pri domačih jih je Luka Bogavac dosegel 22, zadel je tudi štiri mete za tri točke, teh so domači zadel 13.

