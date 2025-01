Po veliki drami objokovali zamujeno priložnost

Košarkarjem Cedevite Olimpije je v 15. krogu lige ABA v nedeljo po veliki drami in podaljšku uspelo streti več kot samo dostojen odpor Krke (84:82). Ljubljančani so s tem vpisali osmi uspeh v regionalni sezoni, Krka ostaja pri treh.

"Vemo, da nam v kritičnih minutah zmanjka pametnih odločitev, a pomembna je zmaga," je po zmagi nad Krko v okviru 15. kroga lige ABA večkrat ponovil strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. Stožice so bile v nedeljo prizorišče drugega obračuna najboljših slovenskih ekip, za razliko od prve tekme na začetku sezone, ko je Cedevita Olimpija povozila Krko, pa se je ta na gostovanju v Ljubljani izkazala za izjemno trdega nasprotnika. Pa ne samo to, Novomeščani so imeli že v rednem delu tekmo praktično v svojem žepu, a sta Devin Robinson in Brynton Lemar v zaključku z ukradenima žogama izsilila podaljšek. V tem je Krka zgrešila kar šest prostih metov, vključno z dvema, ki ju je izvedel kapetan Jan Špan, po katerih se je Olimpija veselila zmage s 84:82.

Devin Robinson je v zaključku rednega dela ukradel žogo in dosegel pomembni točki za ljubljansko zasedbo. Foto: Aleš Fevžer

"Pomembna zmaga. Pred tednom dni smo podobno tekmo izgubili, zdaj pa zabeležili zmago. Ponovno so bile težava izgubljene žoge, neke ponavljajoče se situacije v igri. Krka je v drugem polčasu prikazala res dobro predstavo, zadevali so mete, igrali dobro, pametno igro. Imeli smo pravo energijo, a igra ni stekla. Za nami je težak teden brez treningov zaradi težav, ki so se nam dogajale na poti, zato ne morem biti razočaran nad igralci, njihovo energijo in igro. Ponavljam, to je zelo pomembna zmaga za nas, na domačem parketu. Čakata nas še dve domači tekmi, pred nami pa je serija več zaporednih težkih tekem. Ekipa ima dobro energijo in daje vse od sebe," je po koncu dejal Mitrović.

Zahteven teden na poti brez treningov

Za ljubljansko ekipo je sicer zahteven vstop v novo leto, saj je ekipa zaradi težav z vremenom in letalskimi povezavami zadnje dni preživela na letališčih, nekaj časa pa tudi v Beogradu, ob tem pa je ostala še brez tekme z Lietkabelisom, trpel je tudi trenažni proces ekipe.

Jaka Blažič je dosegel 17 točk, dodal je še sedem skokov. Foto: Aleš Fevžer

"Dogajanje zadnjega tedna je pustilo nekaj posledic, še posebej, ker nismo trenirali, imeli smo samo en trening. Bil je res nenavaden teden, tako da smo potrebovali nekaj dni, da smo prišli k sebi in da zdaj naredimo neki dober ritem tekem. Želja je bila prava, ampak v glavi nismo bili pravi, na trenutke je delovalo, kot da smo pozabili ves sistem igre. Po drugi strani pa vemo, da Krka čaka tekme proti Olimpiji, tako je bilo tudi danes," je po koncu dejal kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel 17 točk.

"Zmaga je edina pozitivna stvar te tekme. Obramba v tretji četrtini ni bila na nivoju, njihovi strelci so se razigrali, Špan in Persons sta imela preveč prostora. Tudi če je delovalo, da je tekma z naše strani izgubljena, smo na koncu izvlekli podaljšek in nato zmago. Tudi sam nisem briljiral, še posebej proti koncu sem imel nekaj odprtih metov, ki bi jih lahko zadel. Ni bila najboljša predstava z naše strani, a delamo naprej," je še dodal Blažič.

Nova zapravljena priložnost Krke

Zapravljeno veliko priložnost so na drugi strani objokovali v moštvu Krke, ki je še enkrat v tej sezoni v ligi ABA zamudila ponujeno in doživela 12. poraz v sezoni. "Zagotovo je bilo nekaj pozitivnih stvari, a ostaja grenak priokus zaradi poraza, sploh glede na to, da smo bili po rednem delu bližje zmagi. Zagotovo smo skozi tekmo pridobivali samozavest, v drugem polčasu smo se sprostili, kar se je videlo po zadetih metih. Tako bi morali igrati že od začetka, pokazati bi morali, da lahko igramo z vsemi. V tej sezoni smo imeli kar nekaj tekem že praktično v žepu, pa smo jih izgubili, če bi vse dobili, bi bili lahko zelo blizu celo play-offu lige ABA. Še enkrat smo dokazali, da se lahko borimo tudi z najboljšimi ekipami, moramo še napredovati. Taki porazi so res težki, a tekme si sledijo ena za drugo, z glavo moramo biti pri vsaki naslednji tekmi," je bil po koncu jasen Tibor Mirtič.

Dejan Jakara po tekmi ni našel razloga za poraz. Foto: Aleš Fevžer

Krka je blestela sploh v drugem polčasu, tretjo četrtino so dolenjski košarkarji dobili z 28:17 in se vrnili po zaostanku ter bili povsem enakovreden tekmec favoriziranemu nasprotniku. "Čestitam ekipi Cedevite Olimpije za zasluženo zmago, a tudi mi smo si jo zaslužili. Drugi polčas smo igrali res odlično, kljub temu da je imela Olimpija 16 skokov v napadu več. Odigrali smo res vrhunsko obrambo, a jim je njihova dobra atletska pripravljenost prinesla toliko več napadov. Nimam pripomb. V drugem polčasu smo močno popravili met, po tem, ko smo imeli v prvem odprtih osem metov, a zadeli le dva. Temu primeren je bil tudi rezultat. V prvem polčasu smo imeli občutek, da bi lahko bili bližje. Ponavlja se nam situacija, da imamo vse v svojih rokah, pa nato tekmo obrnemo v napačno stran. Ne najdem razloga za današnji poraz. Potrebna bo analiza tekme, da popravimo napake," pa je svoje misli strnil trener Krke Dejan Jakara.

