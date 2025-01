Slovenski košarkar Jan Špan se je v zadnjih letih kot podaljšana roka trenerja dodobra uveljavil v Novem mestu, kjer brani barve novomeške Krke. Pred tem mu je vlogo kapetana zaupal že Gašper Okorn, vlogo vodje pa opravlja tudi v letošnji sezoni, ko je ekipo prevzel Dejan Jakara. 32-letni košarkar je poleg nekaterih mlajših slovenskih košarkarjev, na čelu z Miho Cerkvenikom in Robertom Jurkovićem, eden redkih, ki so v klubu ostali še iz prejšnje sezone.

Organizator igre v tej sezoni lige ABA v povprečju dosega 12,4 točke in 3,8 asistence na tekmo, ob tem pa v ključnih trenutkih skuša prevzemati odgovornost in kar se da najbolje kot mentor pomagati tudi mlajšim košarkarjem. Krka je po slabi polovici sezone in koncu koledarskega leta v ligi ABA pri izkupičku treh zmage in enajstih porazov, na zadnjih tekmah proti favoriziranima Budućnosti in Crveni zvezdi pa je kljub porazu pustila dober vtis in predstavi, na katerih lahko gradi tudi za prihajajoče obdobje.

Proti Crveni zvezdi je dosegel 22 točk. Foto: Aleš Fevžer

"Osebno s tem delom sezone nisem zadovoljen, ker nam je iz rok spolzelo kar nekaj tekem in bi bil lahko naš položaj na lestvici še veliko boljši, kot je trenutno. Po drugi strani pa smo – sploh glede na stanje na lestvici in preostale zadeve – v tem trenutku lahko zadovoljni, ker nismo povsem pri repu, a mislim, da moramo stremeti še višje, da si to tudi zaslužimo in si vzamemo tisto, kar nam v prvi polovici ni uspelo," ob prelomu koledarskega leta razlaga Špan.

Nov sistem

Ta se je v zadnjih mesecih skušal kar se da najbolje prilagoditi na povsem prenovljen igralski štab in nov sistem igre. "Občutek je malce boljši kot lani, a glede na stanje ne morem biti zadovoljen, ker še nismo naredili tistega zadnjega koraka. Naredili smo nekaj korakov naprej, pokazali smo, da znamo z marsikom igrati, a na žalost potem v nekaj minutah podrli vse, kar smo gradili. Manjka nam še malce, da te solidne predstave in napredek kronamo tudi z zmagami," je prepričan Krkin kapetan.

Krko v nedeljo čaka boj s Cedevito Olimpijo, ki je bila na prvem in tudi edinem dozdajšnjem obračunu v tej sezoni v superpokalu prepričljivo boljša. Foto: Aleš Fevžer

Novomeška zasedba bi lahko imela ob nekaterih drugače odigranih končnicah na svojem računu vsaj nekaj zmag več. Še posebej so se košarkarjem Krke roke zatresle na nekaterih tekmah, ki bi jih, vsaj na papirju, lahko, če ne celo morali dobiti. "Zagotovo se je na nekaterih tekmah poznalo, da smo si zastavili vlogo favorita, da se je čutil pritisk na parketu, kar se je potem odražalo tudi v naši igri, ker je večkrat delovalo kot da smo v krču. Tudi na to se bo treba prilagoditi, konec koncev imamo veliko mladih igralcev, ki se še spoznavajo z novim sistemom, načinom dela in hkrati tudi z ligo ABA, ki je res na visoki ravni. Nekateri so tudi prvič v večjih vlogah, tekme so si različne, mora pa vsak pri sebi opraviti in razčistiti svoje," je prepričan Špan.

"Mislim, da kot ekipa delujemo dobro, dela se tako, kot je treba, letos je bilo res vse zgrajeno na novo, celoten strokovni štab, vse je novo, razen treh košarkarjev, ki smo bili tu že lani. Vsaka stvar potrebuje svoj čas, tudi gradnja kemije v moštvu, a sem prepričan, da smo na dobri poti. Tudi v slovenski ligi, razen prve tekme, ni bilo spodrsljajev. Moramo pa ostati potrpežljivi, ob tem pa upati še na malce sreče, ki jo tudi potrebuješ v športu," je dodal 32-letni organizator igre.

Na parketu deluje kot podaljšana roka Dejana Jakare. Foto: Aleš Fevžer

Krajša rotacija

Krki se ob vse močnejši jadranski druščini zagotovo pozna krajša rotacija, predvsem pa manko pod košema, ki ga skušajo v Novem mestu na različne načine krpati in morda v prihajajočem delu sezone tudi zapolniti s kakšno novo močjo. "Zagotovo se nam pozna odsotnost vsakega igralca, a moramo se znajti in igrati s tem, kar imamo, se prilagoditi nasprotnikom. Na ta način moramo iskati tudi prednosti v krajši rotaciji, da lahko potem morda ob višji minutaži posameznik prevzame pobudo in se razigra. Se pa vidi, da nam na koncu zaradi tega malce zmanjka v igri v obrambi in tranzicijski igri, poskušamo pa iztržiti čim več iz tega, kar imamo. Težko je igrati proti ekipam s takšnimi zasedbami, kjer je večina košarkarjev visokih in fizično močnih na vseh položajih," pravi Špan.

"Glede kadrovanja težko kaj rečem, to nikakor niso vprašanja zame, to je delo za strokovni štab, kaj nam manjka in kaj ne. S tem, kar imamo, se trudimo narediti čim več, hkrati pa mislim, da je vsak od nas sposoben dati še več. Mislim, da lahko naredimo še kakšen korak naprej," je dodal.

Foto: www.alesfevzer.com

Prehod v novo koledarsko leto

Špana in soigralce ob prehodu v novo leto 2. januarja najprej čaka obračun domačega prvenstva proti Heliosu, nato pa v nedeljo v okviru lige ABA še obračun s Cedevito Olimpijo, kjer je Špan v preteklosti že igral. "Ritem tekem in tudi treningov je zelo zgoščen, tako da smo z mislimi povsem na parketu in ne pri praznovanju novega leta. Veselim se tekme s Cedevito Olimpijo, tako kot sem se zadnje s Crveno zvezdo. V ligi ABA nas čaka začetek leta na slovenskem obračunu, zagotovo se obeta še ena lepa tekma. Za novo koledarsko leto si želim, da bi se naše trdo delo rezultatsko kronalo, da se nam v tem drugem delu sezone na kakšnem obračunu povrne tisto, kar smo iz rok izpustili na nekaterih tekmah v prvem delu sezone. Predvsem pa si želim, da ostanemo zdravi," je ob omembi novoletnih želja dodal Špan.

