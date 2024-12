Cedevita Olimpija po veliki drami zapravila zmago proti Partizanu

Za konec 14. kroga lige ABA je Cedevita Olimpija po veliki drami v zadnjih minutah zapravila vodstvo na gostovanju pri Partizanu in klonila s 76:78, v Beogradu pa so zmaji igrali brez DeVanteja Jonesa. Krka je v nedeljo gostila evroligaško Crveno zvezdo in v prvem polčasu kljubovala favoriziranemu tekmecu, na koncu pa izgubila s 67:79. Dubaj, ki ga vodi Jurica Golemac, je z 92:81 premagal Igokeo.

Cedevita Olimpija je bila na svoji zadnji tekmi v tem koledarskem letu v beograjski Areni še nekaj trenutkov pred koncem v odličnem položaju, a navsezadnje klonila s 76:78. Žogo je enajst sekund pred koncem ob izenačenju na 76:76 izgubil prvi strelec Olimpije Brynton Lemar, ki je žogo podal v roke Sterlinga Browna, ta jo je podal do Duana Washingtona, ki je zadel za vodstvo Partizana z 78:86. Cedevita Olimpija je imela nato še osem sekund za napad, a je bil najprej pri poskusu za tri nenatančen Lemar, nato pa se je žoga odbila do Alekseja Nikolića, a tudi njegov poskus za tri ni našel cilja, potem ko se je žoga zavrtela po obroču in nato zapečatila usodo Ljubljančanov, ki so s tem prekinili niz petih zmag v regionalni ligi.

Zmaji, ki so v Beogradu nastopili brez obolelega Devanteja Jonesa, so sicer odlično odprli srečanje, prvo četrtino so dobili z 21:14, Partizan se je nato večkrat približal, a je Olimpija ves čas držala vodstvo. Prednost ljubljanske zasedbe je nato po trojki izjemno razpoloženega Bryntona Lemarja dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa narasla na +11 (35:24), zasedba Zvezdana Mitrovića pa se je po košu Carlika Jonesa na glavni odmor podala s prednostjo 39:34. Lemar je za Olimpijo v prvem polčasu dosegel 16 točk, pri Partizanu je Duane Washington prispeval devet točk.

Brynton Lemar je v prvem polčasu dosegel 16 točk. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Tudi v tretji četrtini so Ljubljančani nadzirali potek dogajanja na parketu, ob koncu tretje četrtine so vodili s 63:52. Prednost gostov je nato na začetku zadnjega dela srečanja narasla celo na 66:52, a se Partizan ni predal. Ob vodstvu Olimpije z 68:60 so domači odgovorili z delnim izidom 9:1 in se vrnili v igro.

34 sekund pred koncem je nato Aleksej Nikolić zadel dva prosta meta za vodstvo s 76:73, a je 20 sekund pred iztekom igralnega časa na drugi strani izid s trojko poravnal Carlik Jones. Po dramatičnem razpletu pa je nato zmaga ostala v Beogradu, kjer je Partizan proslavil svojo dvanajsto zmago v tej sezoni lige ABA, Cedevita Olimpija pa je zabeležila sedmi poraz. Lemar je na koncu dosegel 24 točk, Nikolić jih je dodal 14. Na drugi strani je bil najbolj razpoložen Jones s 15 točkami.

Krka imela več kot dostojen odpor proti Crveni zvezdi

V uvodni četrtini so gledalci v Novem mestu sprva spremljali zelo izenačeno tekmo, v kateri sta ekipi izmenično prevzemali pobudo. Po desetih minutah igre pa je Krka vodila s 27:18. Proti koncu četrtine je z delnim izidom 11:2 prišla do lepe prednosti devetih točk (27:18).

Domači so imeli najvišji naskok pri 32:22, ko so pobudo začeli prevzemati košarkarji evroligaške Crvene zvezde. Do vodstva so prišli po trojki Isaiha Canaana pri 35:34. Nekoliko kasneje so vodili s štirimi točkami naskoka (40:36), povsem v zaključku prvega polčasa pa je Matic Cerkvenik znižal na točko zaostanka (41:42).

Crvena zvezda je na koncu strla odpor Krke. Foto: ABA liga

V drugem polčasu so gostje unovčili kakovost in izkušnje ter prišli do osme zaporedne zmage (79:67). Pri Dolenjcih je bil z 22 točkami najboljši strelec Jan Špan, ki je v statistiko dodal še šest asistenc. Pri Crveni zvezdi je 17 točk dosegel Yago Dos Santos.

Dubaj spremljal tudi Šeško

Novinec v ABA-ligaški druščini je na domačem parketu v Dubaju slavil po zaslugi drugega polčasa, ki so ga domači dobili z 52:34. Klemen Prepelič je ob zmagi svoje ekipe v 27 minutah na parketu dosegel 14 točk (2/2 za 2, 1/4 za 3, 7/10 prosti meti), k svojemu dosežku pa dodal še pet asistenc in dva skoka. Prvi strelec ekipe je bil Awudu Abass s 26 točkami. Pri Igokei je Dragan Milosavljević dosegel 18 točk in šest skokov. Obračun v Coca Cola Areni si je iz prvih vrst ogledal tudi slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško.

📸 @RBLeipzig star player Benjamin Šeško is another special guest at @dubaibasket - @BCIgokea match.



It's great to see you at #ABALiga courts, Benjamin! 🤗 pic.twitter.com/SuhZHhH9G5 — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 24, 2024

