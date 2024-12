Pri novomeški Krki so z nedeljsko tekmo proti Crveni zvezdi potegnili črto pod koledarsko leto 2024. Če bodo v Novem mestu v novo leto vstopili z enako energijo in igro, ki so jo varovanci Dejana Jakare prikazali proti Crveni zvezdi, potem je pred njimi svetla prihodnost. Novomeščani so na tekmi 14. kroga regionalne lige navdušili, se več kot dostojno upirali favoriziranemu tekmecu, na koncu pa klonili s 67:79. S predstavo svojih varovancev je bil zadovoljen tudi trener Jakara.

"Začetek tekme je bil vrhunski, mogoče smo le prehitro povedli. Na začetku smo se držali navodil, stvari na parketu so nam uspevale, ko so spremenili obrambo, pa smo naredili vse, da bi temu kljubovali. Upam, da se vsi zavedajo, kako je to proti takšni ekipi težko. Tako obrambo je Zvezda nazadnje igrala v evroligi med tednom proti Barceloni, pa ji ta ni mogla dati koša. Mi smo bili sicer na to pripravljeni, a je na terenu potem to veliko težje uresničiti. Mislim, da je bila lepa, dobra tekma, mogoče smo imeli znova nekaj nesreče s sodniškimi odločitvami, ki so bile 50 : 50. Večina teh situacij je šla v njihovo korist – ali je bilo to realno, ne vem. Smo pa nasprotniku odlično parirali v skoku, tudi v tranziciji smo dali več točk kot oni, tako da so se fantje res držali začrtanega in jim lahko samo čestitam za res dobro tekmo," je dejal Jakara.

Krka se je v nedeljo več kot dostojno upirala Crveni zvezdi. Foto: ABA liga

"Na nekaterih tekmah nismo smeli zmagati"

Krka je v prvem delu sezone na 14 tekmah zmagala trikrat, na nekaterih obračunih je bila večkrat blizu uspeha, a je po napetih končnicah v večini ostala praznih rok. "Ne bom rekel, da smo s prvim delom sezone zelo zadovoljni, ni bilo slabo, a žal na nekaj tekmah – bom kar povedal tako, kot je – nismo smeli zmagati. Na žalost tako je, liga ABA je takšna, kakršna je. Vsi klubi, tudi večji, govorijo o težavah s sodniki, ne samo mi, in na žalost se nam je zgodilo na dveh domačih tekmah, kjer bi si mi zaslužili zmago. Če pa to izvzamem, je za nami solidna sezona v vseh tekmovanjih, upam, da se nam čim prej pridružita Garcia in Bačvić, da bomo lahko nadaljevali v tem slogu, kajti v takšnem ritmu tekem se manko igralca v zasedbi s krajšo klopjo močno pozna. Upam, da nam uspe z isto ravnijo energije igrati naprej v vseh tekmovanjih," je bil neposreden trener Krke.

Ta je pred začetkom sezone zapustil vrste SC Derbyja in se preselil v Novo mesto, kjer je s povsem prenovljenim strokovnim štabom začel pisati novo zgodbo s precej prenovljeno zasedbo Krke. "S stanjem v klubu sem res zadovoljen, malce mi je žal nekaterih rezultatov, sploh tekem doma, ker bo drugi del sezone veliko težji, ker nas pomembne tekme čakajo predvsem v gosteh, sploh tiste, ki jih moramo dobiti," je proti prihodnosti pogledal Jakara.

Krka je bila v tej sezoni v ligi ABA ne nekaterih tekmah že na pragu zmage, pa je na koncu ostala praznih rok. Foto: Drago Perko/kosarka.si

Pogled na trg še ni obrodil sadov

Ni skrivnost, da pri Krki že v celotni sezoni pogledujejo proti trgu z visokimi igralci in iščejo košarkarja, ki bi zapolnil vrzel pod obema košema, to sicer v Novem mestu bolj ali manj uspešno krpajo z drugimi košarkarji. "Nekaj denarja je klubu še ostalo in znotraj tega proračuna iščemo še kakšnega visokega igralca. Nikakor to ne pomeni, da ne zaupam fantom, ki jih imamo zdaj, ampak enostavno se na tekmah hitro zgodijo težave z osebnimi napakami, pa tudi poškodbami. Trenutno je težko nekoga samo pripeljati, ker ne veš, kaj lahko tej ekipi da, ne želimo pa si, da nekdo pride sem samo polnit svojo statistiko, ker lahko to poruši vse, kar smo do zdaj zgradili. Moramo biti zelo prepričani, da nam bo nekdo ustrezal, za nekaj košarkarjev smo se zanimali, a so nam bili enostavno predragi," je stanje orisal Jakara.

"Večina centrov, ki bi bili sprejemljivi za naš proračun, je šla letos v Azijo, tam so dobili ogromne plače. Vsi klubi se ukvarjajo s podobnim problemom. Nikakor to ne pomeni, da vsak dan na vsak način iščemo nekoga novega, temveč nekoga, da bi nam pomagal in prinesel velik plus, ne pa da bo določenega igralca samo zamenjal. Na določenih treningih je bilo tako, da nam je pomagal celo pomočnik, ker je bilo na delu le devet košarkarjev. Res moram pohvaliti tudi delo preostalih članov strokovnega štaba, ker ima večina košarkarjev samo akutne poškodbe, ne pa kronične, kar je odraz njihovega ogromnega dela," je svoje sodelavce pohvalil strateg Krke.

Ekipo si že nekaj časa želijo okrepiti še z enim centrom. Foto: Aleš Fevžer

Priložnost mladim

38-letni trener v tej sezoni zajetno minutažo namenja tudi nekaterim mlajšim košarkarjem na čelu z Miho Cerkvenikom, Robertom Jurkovićem, Jako Klobučarjem in Tiborjem Mirtičem, svojo priložnost pa dobiva tudi 18-letni Žak Smrekar, ki je z izbrano vrsto do 18 let poleti osvojil bronasto odličje na evropskem prvenstvu.

"Vsi vemo, da morajo igralci igrati, da napredujejo, a je ob tem treba poudariti, da če košarkar te priložnosti ne izkoristi, ga ne boš na parketu gledal v nedogled. Žak dobro izkorišča svojo priložnost, tudi drugi košarkarji vedo, da je treba pri mladih potrpeti. V določenih segmentih tekem imamo na igrišču res mlado zasedbo, tu so še Klobučar, Mirtič, Jurković. Vsi fantje si morajo mesto najprej prislužiti s treningi, potem pa seveda s predstavami na tekmah. Mi moramo zmagovati in razvijati igralce. Hkrati pa si želim, da bomo imeli v prihodnosti nekaj več časa, da na treningih razvijamo svojo igro, ne pa samo popravljamo napake," upa Jakara.

Žak Smrekar Foto: Aleš Fevžer

"Iskreno smo pričakovali, da bomo tudi mi padli v igri, a za zdaj še nismo. Čeprav marsikdo tega ne misli, pa je v državnem prvenstvu težko igrati. Tudi sam sem bil igralec, vem, kako je. Vsako tekmo rastemo, na začetku smo imeli izredne težave s prenosom, fantje so se morali navaditi na agresivnost jadranske lige, ki je ena najbolj čvrstih v vsej Evropi. Iz tekme v tekmo fantje dokazujejo, da se pritiska ne bojijo. Vem, da imamo še ogromno rezerv, a je izredno težko tudi trenirati, ker je ritem tekem res peklenski," je dodal Jakara.

Najprej v Domžale, nato v Ljubljano

Krko po novem letu najprej čaka obračun državnega prvenstva proti Kansai Helios Domžalam, Novomeščani pa v tem tekmovanju z le enim porazom zasedajo vrh lestvice. Zatem se bo dolenjska ekipa prvo nedeljo v novem letu mudila v Stožicah na gostovanju pri Cedeviti Olimpiji. "Olimpiji moramo še marsikaj dokazati, tista prva tekma v superpokalu je bila res slaba. Mogoče tudi sam nisem takrat razmišljal o tem, da bo za večino teh fantov že prva tekma s takšno mero agresivnosti zahtevna, ker je bila to zanje glede na preteklost čisto druga sfera. Mislim, da smo se temu zdaj dobro prilagodili, in mislim, da bomo pokazali drugačen obraz," je še sklenil Jakara.

