Slovenska predstavnika v regionalni košarkarski ligi ABA sta v 13. krogu dosegla polovičen učinek. Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto v Hali Tivoli premagali SC Derby. Odločilno prednost so si ustvarili v zadnji četrtini in prvič v tej sezoni v ligi ABA dosegli tromestno število točk (100:86). Novomeška Krka se je na zahtevnem gostovanju v Podgorici dolgo časa dobro upirala Budućnosti, ki jo vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, na koncu pa izgubila z 87:97. V ponedeljek je bil odigran še veliki beograjski derbi, Crvena zvezda je Partizan premagala z 89:84.

Cedevita Olimpija v ligi Aba nadaljuje niz zmag. V Tivoliju je v 13. krogu dosegla sedmo zmago oziroma peto zaporedoma. Na lestvici se je povzpela med prvih osem ekip, ki se bodo uvrstile v končnico. Zmaga s 100:86 je za Ljubljančane sedma v zadnjih osmih nastopih. Od 16. novembra so izgubili le tekmo sredi tega tedna doma v evropskem pokalu proti Turk Telekomu.

Cedevita Olimpija : Studentski centar 100:86 (25:14, 46:42, 69:55) Dvorana Tivoli, gledalcev 2500, sodniki: M. Juras (Srbija), Hadžić, Terlević (oba Hrvaška). Cedevita Olimpija: Stewart 15 (3:4), Robinson 21 (2:3), Jones 10 (1:1), Radović 7, Nikolić 6 (2:2), Lemar 22 (12:12), Blažič 12 (2:2), Stipanović 7 (1:1).

Studentski centar: Neal 23 (5:5), Pavličević 14 (5:5), Hadžibegović 4 (2:2), Vučeljić 2, Grbović 6 (4:4), Nikolić 8 (4:4), Drobnjak 3 (1:2), Bogavac 9, Mirković 17 (5:7). Prosti meti: Cedevita Olimpija 23:25, Studentski centar 26:29.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:21 (Robinson 3, Lemar 2, Blažič 2, Jones, Radović), Studentski centar 8:25 (Pavličević 3, Neal 2, Mirković 2, Bogavac).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 24, Studentski centar 25.

Pet osebnih: /.

Do konca leta bodo odigrali še dve tekmi, 26. decembra v pokalu Spar proti Iliriji in 30. decembra v Beogradu s Partizanom, delovno pa bodo začeli tudi novo leto, saj jih 2. januarja čaka gostovanje v Litvi, 5. januarja pa slovenski obračun s Krko v Stožicah.

Cedevita Olimpija je odpor gostov iz Podgorice strla v drugem delu tretje četrtine, ko si je z delnim rezultatom 19:3 do začetka zadnjih desetih minut priigrala 14 točk naskoka.

Dvoboj v Tivoliju je popestril tudi Božiček in osrečil najmlajše ljubitelje košarke. Foto: Filip Barbalić

Dvaindvajset oziroma 21 točk sta dosegla Brynton Lemar (4 podaje, indeks 28) in Devin Robinson (6 skokov, 4 podaje, trojke 3:4, indeks 27), 15 jih je dodal JR Stewart (6 skokov), 12 pa Jaka Blažič.

Krka se je približala na 79:83, nato pa ...

Novomeški košarkarji so v črnogorski prestolnici doživeli nov poraz, a jih domači niso tako nadigrali, kot so se nekateri bali. Krka se je tekmecem, ki so trenutno le z dvema porazoma druga najuspešnejša ekipa lige in ki so v prejšnjem krogu v Beogradu prizadejali vodilnemu Partizanu prvi poraz, zelo solidno upirala in bila nevarna do zadnjih minut.

Budućnost : Krka 97:87 (26:25, 55:42, 79:70) Dvorana SC Morača, gledalcev 550, sodniki: Obrknežević, Jovanić, Savović. Budućnost: Morgan 6, Sulaimon 20 (9:9), Magee 5, Slavković 5 (1:1), Ferrell 10, Jovanović 8, Drežnjak 2, Omić 6 (0:2), Wright 7 (1:2), Kamenjaš 28 (6:9).

Krka: Mirtič 14 (3:3), Persons 9 (2:2), Jurković 6 (2:2), Špan 11 (1:2), Cerkvenik 18 (3:3), Skeens 11 (1:1), Smrekar 7 (2:2), Čebašek 11. Prosti meti: Budućnost 17:25, Krka 14:15.

Met za tri točke: Budućnost 8:19 (Sulaimon 3, Ferrell 2, Jovanović 2, Magee), Krka 11:31 (Cerkvenik 3, Čebašek 3, Špan 2, Mirtič, Persons, Smrekar).

Osebne napake: Budućnost 21, Krka 21.

Pet osebnih napak: Jurković (34.), Smrekar (35.).

Vse do končnice prvega polčasa so bili povsem enakovredni, nato pa pred odhodom na odmor dobili devet zaporednih točk, kar je pomenilo vodstvo domačih s 55:42. V tretji četrtini so se približali na devet točk, v četrti pa nekajkrat celo na štiri, zadnjič jim je to uspelo za izid 83:79.

Budućnost je v končnici srečanja z delnim rezultatom 16:1 dokončno pobegnila Krki. Foto: ABA liga, Budućnost VOLI/Filip Roganović

Toda njihovo upanje na presenečenje se je nato končalo, delni izid 16:1 je pomenil, da je bil zmagovalec dve minuti in pol pred koncem odločen.

Pri Dolenjcih je bil z 18 točkami najučinkovitejši Miha Cerkvenik, pri Budućnosti, ki ima v svojih vrstah kar nekaj igralcev z izkušnjami igranja v Sloveniji, jih je 28 dosegel Kenan Kamenjaš. V naslednjem krogu bo Krka gostila Crveno zvezdo.

Liga ABA, 13. krog:

Petek, 20. december:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Ponedeljek, 23. december:

Lestvica: