Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo v 12. krogu EuroCupa po nizu sedmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih sklenili uspešno obdobje s porazom 74:80 proti Turk Telekomu. Kljub slabši predstavi in neizkoriščenim priložnostim pa v taboru slovenskih prvakov še naprej ostajajo optimistični in osredotočeni na svoj cilj.

"Zagotovo se nismo na pravi način spopadli s pritiskom, ki ga je prinesel niz zmag. Mogoče je bil problem, da kot trener nisem iz njih spravil tega balasta pritiska, tekmo smo hoteli dobiti, a so se nam na začetku mogoče malce zatresle roke," se je po porazu proti Turk Telekomu s pepelom posipal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. Ta je ob porazu ljubljanskega kluba proti turškemu tekmecu prevzel odgovornost, ob tem pa ob veliki meri samorefleksije, ki smo jo, roko na srce, v lanski sezoni precej pogrešali, ostal povsem miren in z glavo pri cilju ekipe – uvrstitvi v play-off.

"Glede na vse rezultate smo imeli priložnost, da se povzpnemo še višje, mogoče se je to poznalo tudi na začetku tekme. Sam sem z ekipo dobra dva meseca in če sem iskren, se še vedno ne poznamo dovolj dobro. Mogoče je bil problem, da kot trener nisem iz njih spravil tega balasta pritiska, na tekmi smo želeli zmagati, a so se nam na začetku mogoče malce zatresle roke. To ni bil odraz agresivnosti nasprotnika, temveč naših napak. To se je poznalo tudi pri metu za tri točke," je dejal Mitrović.

Cedevita Olimpija je po napeti končnici klonila s 74:80. Foto: Aleš Fevžer

V uvodu so se zatresle roke

Cedevita Olimpija je na koncu zadela šest trojk iz 20 poskusov, izgubila je 14 žog, nekaj od teh tudi v ključnih trenutkih, ko je bil v igri preobrat. Ljubljanska zasedba je na polovici druge četrtine po trojki prvega strelca Yoana Makoundouja zaostajala tudi s 17 točkami razlike (23:40), nato pa v drugem polčasu z drugačnim obrazom in pristopom povsem stopila prednost, po delnem izidu 11:0 na začetku zadnje četrtine pa prešla celo v vodstvo (71:70). A zatem so se Ljubljančanom znova zatresle roke, v ključnih trenutkih so imeli priložnost za zmago večkrat povsem na pladnju, a se na koncu ni izšlo.

"Že v prvi četrtini smo naredili ključne napake v tej tekmi. Igralci so dali od sebe vse, predvsem v drugem polčasu, ko so začeli igrati. Prvi polčas pa smo igrali tako, kot si ne želimo igrati. Nismo bili pravi v obrambi, začeli smo improvizirati, oni pa so začeli dosegati lahke koše. Makoundou je zadel vse, imel je res odličen večer. Imeli smo veliko težav z obema močnima košarkarjema pod košema, nismo znali odgovoriti. Imeli smo slab večer, a smo se borili, imeli smo tekmo v svojih rokah, a na koncu je zmagala v tem večeru boljša ekipa," je priznal Mitrović.

V Stožicah se je zbralo približno štiri tisoč gledalcev, ki so med polčasom sodelovali v tradicionalnem metu plišastih igračk na parket. Vse zbrane igračke bo ljubljanski klub poklonil otrokom CSD Ljubljana, Enote Bežigrad. Foto: Aleš Fevžer

Izenačen boj za prvih šest mest

V boju za play-off je na vrhu skupine B še vedno brez praske Valencia, ki je na enajstih tekmah tudi vsakič slavila. Sledijo ji Hapoel Jerusalem, Turk Telekom in Cedevita Olimpija, ki so pri sedmih zmagah in petih porazih, za petami pa so jim JL Bourg, Cluj-Napoca in Venezia (6-6). "Z izkupičkom 7-5 sem zadovoljen, cilj nam je play-off, k temu stremimo. Proračuni nekaterih ekip, tudi Turk Telekoma, so nam nedosegljivi, a sam se na to ne oziram. Pomembno je, da ostanemo osredotočeni na naše delo in da smo še naprej zdravi, da ne bo poškodb," se nadeja Mitrović.

Ta je po zdravstvenih težavah in vrnitvi na klop v ekipo vnesel pravo energijo, ki se ob pravi meri avtoritete odraža tudi na parketu, kjer imajo stvari rep in glavo. "Iskreno ne vem, kolikšen je v celoti potencial te ekipe, tudi sam sem izpustil dva meseca z njimi. To je ekipa dobrih fantov, ki delajo dobro, kot trener vedno stremim k temu, da dosežemo še boljši rezultat, kot je morda realno. Zagotovo bo celotna sezona naporna in dolga, iskreno pa ne vem, kakšen je maksimum tega moštva. Videli bomo, upam, da lahko pripravimo še kakšno presenečenje. Še naprej se borimo za končnico, kar je naš cilj. Fantom sem čestital za trud. Zahvalil bi se občinstvu, ki nas je podprlo v tem številu, mislim, da je bila kljub vsemu odlična tekma," se je približno štiri tisoč navijačem, kar je bilo največ v tej sezoni, še zahvalil ljubljanski strateg.

Aleksej Nikolić je dosegel osem točk. Foto: Aleš Fevžer

Brez razloga za paniko

Ljubljančani so v sredo izgubili prvič po 12. novembru, po mesecu dni brez poraza pa po spodrsljaju razlogov za paniko ni iskal niti Aleksej Nikolić. "Razlogov, kaj je šlo narobe, je več. Prvi polčas nismo bili pravi, samo na momente smo ujeli ritem, ampak smo jim dovolili, da se preveč razigrajo. Oni so imeli dober ritem, zadevali so odprte mete. Kar nas je vrnilo v igro, je bilo naša agresivna obramba, ko smo približali in povedli, pa smo prehitro zaključevali napade. To moramo zagotovo popraviti," je dejal Nikolić.

"Vrnili smo se v igro, povedli, potem pa nismo znali odigrati na način, da bi dosegli lahek koš, ki bi nam dal še dodatno samozavest. Definitivno je ta poraz boleč, zavedali smo se, kaj bi nam prinesla ta zmaga, olajšalo bi nam delo za naprej. Cela skupina je izenačena, dogajajo se presenečenja, tako da moramo ostati mirni in svoje priložnosti iskati na naslednjih tekmah. To ni nobena tragedija, smo v dobrem ritmu, glave moramo dvigniti in pozabiti ta poraz. Ni razloga, da bi dali glave dol," je še dodal slovenski reprezentant.

