Turki končali sanjski niz Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so na obračunu 12. kroga rednega dela EuroCupa priznali premoč Turk Telekomu z 80:74. Zmaji so s tem prekinili niz zaporednih zmag pri številki sedem, kljub porazu pa ostajaj na dobri poti k uvrstitvi v nadaljevanje tekmovanja.

Cedevita Olimpija je lovila osmo zaporedno zmago v nizu in četrto zaporedno v evropskem pokalu. A tokrat je v Stožicah naletela na previsoko oviro, saj je Turk Telekom, predvsem po zaslugi dobrega prvega polčasa, iz Ljubljane odnesel poln plen. Turško moštvo se je s tem izenačilo na lestvici z Ljubljančani, na mestih od drugega do sedmega pa nastaja vse večja gneča, saj moštva ločita zgolj dve zmagi.

Sam uvod v tekmo je sicer pripadel Zmajem, ki so povedli za tri točke, a Turk Telekom je v nadaljevanju prvega dela igre prevzel pobudo in na prvi odmor odšel s prednostjo devetih. V drugi četrtini je prednost gostov narasla tudi na 17 točk, a košarkarji domačega moštva so do glavnega odmora poskrbeli, da se je stopila na znosnih deset.

Devin Robinson je bil najboljši strelec Cedevite Olimpije. Foto: Filip Barbalić

Tudi v prvem delu tretje četrtine so Truki držali prednost med šestimi in 13 točkami, v sami končnici pa se je Olimpija prvič po uvodni četrtini približala na manj kot pet točk zaostanka, prav s petimi točkami minusa pa vstopila v zadnji del igre. V njem so Turki hitro ušli na plus deset, nato pa je sledila serija Olimpije 11:0 in Zmaji so nekaj minut pred koncem srečanja povedli za točko. V končnici so bili ponovno bolj zbrani gostje in po zgrešenih metih z razdalje domačih z natančnim izvajanjem prostih metov srečanje obrnili v svojo korist.

Pri zmajih je strelsko najbolj izstopal Ameriški trojec Devin Robinson (23, 7 skokov), DeVante Jones (15) in D.J. Stewart (13, 11 skokov), pri gostih pa je Francoz Yoan Makoundu zbral 22 točk, Speedy Smith pa je 14 dodal še osem asistenc. Turk Telekom je tako dobil še drugo srečanje proti Cedeviti Olimpiji, na prvem, oktobrskem v Ankari je bilo 78:70.

Met plišastih igračk na parket Obračun s Turk Telekomom je dodatno popestril tradicionalni met plišastih igračk na parket, ki so bodo izvedli med glavnim odmorom tekme s turškim kolektivom. Vse zbrane igračke bo ljubljanski klub poklonil otrokom CSD Ljubljana, Enote Bežigrad. Kot so sporočili iz kluba, je vsak, ki je na tekmo s Turk Telekomom s seboj prinesel plišasto igračko, hkrati prejel brezplačno vstopnico za ogled obračuna regionalne lige s SC Derbyjem, ki bo v soboto ob 19.00 v Hali Tivoli. Foto: Filip Barbalić

Naslednjo tekmo v evropskem pokalu bo Cedevita Olimpija igrala 2. januarja v Litvi proti Lietkabelis Panevežysu, v letu 2024 pa jo, poleg sobotnega srečanja s SC Derbyjem, 26. decembra čaka četrtfinale pokala Slovenije z Ilirijo, 30. decembra pa še gostovanje v Beogradu pri Partizanu.

