Cedevita Olimpija z vodstvom od prve minute nadaljuje zmagoviti niz

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 11. krogu EuroCupa dosegli sedmo evropsko zmago sezone. V Benetkah so domači Umano Reyer, neposrednega tekmeca za mesta v izločilnih bojih, premagali z 80:75, potem ko so že po prvi četrtini vodili za 10 točk (27:17) in vodstva niso več izpustili iz rok. Brynton Lemar je dal 23 točk.