Krka se iz Splita vrača s porazom

Košarkarji Krke so v sklopu 11. kroga lige ABA izgubili na gostovanju pri Splitu (78:83), kar je njihov osmi poraz. Cedevita Olimpija je v ligi ABA v Hali Tivoli v nedeljo premagala Spartak iz Subotice z 91:82. Zmaji niso začeli najboljše, gostje iz Srbije so povedli kar s 16:2, a je ljubljanski klub v nadaljevanju s pomočjo navijačev le ujel in na koncu prehitel Spartak.

Krka je že v zgodnjem delu tekme zaostala za pet točk (5:10), v končnici uvodne četrtine pa za osem (15:23, 17:25). V 15. minuti je primanjkljaj narasel že na 12 točk (23:35), po minuti odmora trenerja Dejana Jakare pa so njegovi varovanci pred odhodom na veliki odmor več kot prepolovili zaostanek (38:43).

Drugi polčas je bil preslikava prvega. Novomeščani so že v 25. minuti zaostali za 14 točk (40:54), v naslednjih štirih minutah pa naredili delni izid 14:4 in se Splitčanom približali na 54:58. V zadnji četrtini se je nadaljevala toplo-hladna predstava košarkarjev iz Novega mesta. V 33. minuti so po trojki Mihe Cerkvenika izenačili na 61:61, le minuto kasneje pa po natančnem metu Španca Marca Garcie za tri točke po dolgem času povedli s 64:63.

V prelomnih trenutkih dvoboja v mali dvorani na Gripah je bilo preveč nihanj v igri Dolenjcev. V 37. minuti so zaostali za sedem točk (68:75), minuto kasneje so se približali na tri (72:75), po delnem izidu gostiteljev 6:0 dobro minuto pred koncem pa je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Splitu. V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Garcia in Tayler Persons, oba sta dosegla po 18 točk.

Novomeška ekipa bo naslednjo tekmo igrala 14. decembra, ko se bo doma pomerila s srbsko Igokeo iz Aleksandrovca.

Split - Krka 83:78 (25:17, 43:38, 59:54) Dvorana Gripe, gledalcev 700, sodniki: Belošević (Srb), Nedović (Slo), Gracin (Hrv).

Split: Shorter 18 (2:2), Jordano 4 (1:2), Tišma 11 (5:6), Kučić 15 (3:4), Vuko 11 (3:4), Škara 10, Kapusta 7 (2:2), Ljubičić 7 (1:1).

Krka: Mirtić 8, Garcia 18 (6:6), Persons 18 (6:6), Špan 7, Cerkvenik 11 (2:2), Skeens 11 (3:3), Smrekar 2 (2:2), Čebašek 3.

Prosti meti: Split 17:21, Krka 19:19.

Met za tri točke: Split 6:26 (Shorter 2, Kučić 2, Jordano, Kapusta), Krka 7:26 (Cerkevnik 3, Garcia 2, Špan, Čebašek).

Osebne napake: Split 18, Krka 22.

Pet osebnih: Smrekar (36.).

Cedevita Olimpija je v dvorani Hala Tivoli pod Rožnikom premagala goste iz Subotice. Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so ujeli zmagoviti ritem. Na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih so petkrat zmagali. V ligi ABA so po uspešni predstavi proti Spartaku popravili izkupiček na pet zmag in šest porazov.

Cedevita Olimpija : Spartak 91:82 (19:24, 46:47, 68:70) Dvorana Tivoli, gledalcev 3000, sodniki: Kardum (Hrvaška), Porobić, Nikšić (oba BiH).



Cedevita Olimpija: Stewart 12, Robinson 16 (4:4), Jones 7, Radović 4 (2:2), Nikolić 8 (6:6), Lemar 22 (7:7), Blažič 5 (5:6), Beringer 2, Geben 11 (1:2), Stipanović 4.



Spartak: Gibson 9 (1:3), Cerovina 5 (2:2), Rudan 4 (0:3), Daniels 4 (4:4), Momirov 4 (1:2), Miletić 10 (1:2), Ilić 5 (3:4), Kajami-Keane 11 (2:3), Nikolić 12 (2:2), Bolton 18 (3:4).



Prosti meti: Cedevita Olimpija 25:27, Spartak 19:29.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 4:16 (Geben 2, Lemar, Jones), Spartak 11:26 (Kajami-Keane 3, Bolton 3, Gibson 2, Cerovina, Momirov, Miletić).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 27, Spartak 29.

Pet osebnih: /.

Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno preskočili tudi drugo oviro v mesecu decembru, ki so ga v klubu označili za ključnega na poti k boljšim rezultatom. Po zmagi sredi tedna v evropskem pokalu so v 11. krogu lige Aba ugnali Spartak z 91:82. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani bodo do konca 2024 odigrali še šest tekem. Naslednji teden jih v sredo v evropskem pokalu čaka gostovanje v Benetkah, čez vikend pa pot v Zagreb k Ciboni. Nato sledita dve domači preizkušnji s Turk Telekomom in Studentskim centrom, po božiču pa nastop v slovenskem pokalu in 30. decembra gostovanje pri Partizanu.

Zasedba trenerja Zvezdana Mitrovića je do zmage prišla v zadnji četrtini, ki jo je dobila s 23:12. Z odlično obrambo je ustavila nevarno zasedbo novinca v tekmovanju, ki je v prvih devetih tekmah dosegel šest zmag, ter na noge dvignila 3000 gledalcev v dvorani Tivoli. V kolektivni predstavi so po doseženih točkah izstopali Brynton Lemar z 22 točkami, od tega 18 v prvem polčasu, Devin Robinson (16 točk, 9 skokov), JR Stewart (12 točk) in Martinas Geben (11 točk).

V dosedanjem delu sezone je Spartak premagal Krko, FMP, Mornar-Barsko zlato, Split, Igokeo in Budućnost, poraze pa je doživel proti SC Derbyju, Partizanu, Dubaju, Crveni zvezdi, po novem pa tudi Cedeviti Olimpiji.

Liga ABA, 11. krog:

Petek, 6. december:

Sobota, 7. december:

Nedelja, 8. december:

Ponedeljek, 9. december:

Lestvica: