Cedevita Olimpija suverena, uspešna tudi Krka

Zmaji so v Čačku na deseti tekmi sezone dosegli četrto zmago. S tem so še naprej daleč od vrha, a so varovanci Zvezdana Mitrovića povezali dve zaporedni zmagi v regionalnem tekmovanju oziroma tri vključno z zmago v evropskem pokalu sredi tedna.

Po izenačenem začetku je do nekoliko oprijemljivejše prednosti prišla ljubljanska zasedba, ki je prvo četrtino dobila za pet točk. Domačini iz Čačka so bili vseskozi blizu, večkrat izenačili, a je ob koncu polčasa Cedevita znova stopila na plin in z najvišjo prednostjo na tekmi odšla na odmor (43:36).

Aleksej Nikolić je dosegel 14 točk. Foto: Borac Mozzart/Duško Radišić

Olimpija je prvo trojko prek Jake Blažiča zadela šele v tretji četrtini za prvo vodstvo z desetimi točkami. Kasneje je to še oplemenitila, vodila za 15 točk, a so domači zadnji del dvoboja začeli z -9. Slovenski predstavnik je v prvi polovici zadnje četrtine strnil obrambo in prišel do najvišje prednosti 21 točk za mirno končnico proti ekipi iz Čačka. Če so za tri Ljubljančani sprva metali malo in še manj zadevali (0/5), so z osmimi zadetimi trojkami v drugem delu odstotek dvignili na 50. Skupaj so iz igre metali kar 65,5-odstotno, tekmec pa 42,4.

Pri Ljubljančanih sta Aleksej Nikolić in Jaka Blažič dosegla po 14 točk, Devin Robinson pa 13. Med strelce so se vpisali vsi z izjemo Gregorja Glasa. Pri domačih so po 12 točk prispevali Diante Baldwin, Marko Pavićević in Paulius Valinskas.

V naslednjem krogu regionalnega tekmovanja bo Cedevita Olimpija 8. decembra gostila Spartak iz Subotice.

Krka do pomembne zmage

Košarkarji Krke so v 10. krogu lige Aba prišli do tretje zmage, s katero so se po njihovem številu izenačili s Cedevito Olimpijo in Borcem, ki se bosta v Banjaluki v tem krogu merila med seboj. Novomeščani so večino dela opravili v prvem polčasu, ko se je za trenutek zdelo, da bodo zadnjeuvrščene Črnogorce povsem nadigrali, saj so ga dobili z 21 točkami razlike.

Foto: Aleš Fevžer Na začetku drugega dela so prednost povečali na 23 točk, malokdo v dvorani je menil, da bi bil lahko Mornar še nevaren, toda gostje se niso dali. Na začetku zadnje četrtine so se približali na osem točk zaostanka, tako da je bila tekma še povsem odprta. Toda domači preobrata vendarle niso dopustili, z zanesljivo igro v napadu so vzdrževali prednost in na koncu prepričljivo zmagali.

Tayler Persons je bil z 19 točkami najučinkovitejši v novomeški vrsti, Jan Špan jih je prispeval 17, zadel je tudi tri trojke, solidno predstavo je s 14 točkami pokazal Brady Skeens. Pri gostih je 25 točk dosegel Branden Jenkins.



V naslednjem krogu bo Krka gostovala pri Budućnosti v Podgorici.

Liga ABA, 10. krog:

Sobota, 30. november:

Nedelja, 1. december:

Ponedeljek, 2. december:

Lestvica: