Prvič po 12. oktobru je Cedevita Olimpija zmagala v ligi ABA. Če štejemo še evropske tekme, je bila brez zmage šest zaporednih tekem. V devetem krogu regionalne lige pa je pokazala pravi obraz. Zadnjo četrtino je dobila z 29:16 in beograjsko Mego premagala s 93:82. Krka je v Dubaju ob polčasu zaostajala za sedem točk (45:38), v drugem polčasu pa je začela razlika naraščati, sredi zadnje četrtine so domači vodili že z 89:65. Za končni izid 91:76 je dal Klemen Prepelič 14 točk, pri Krki je bil Marc Garcia prvi strelec s 15 točkami.

Aleksej Nikolić je dal osem točk. Foto: Filip Barbalić Cedevita Olimpija je v devetem krogu lige ABA dosegla res prepotrebno zmago. Ljubljančani so prekinili niz šestih porazov (v obeh tekmovanjih, v Valencii so sredi tedna izgubili z 80:109). Že po prvem polčasu v hali Tivoli je kazalo dobro, saj so ga dobili s 46:43. Jaka Blažič je bil že pri 17 točkah, Devin Robinson pa pri 13. A tretjo četrtino je za dve dobila Mega in znova je navijače pošteno zaskrbelo. Se je pa v zadnji četrtini razigral še DJ Stewart. Samo v tem delu igre je dal 14 točk. Zadnjo četrtino so dobili z 29:16 in tekmo s 93:82. Zadeli so deset trojk in 24 poizkusov. Izstopala je omenjena trojica: Robinson je končal s 25 točkami (pet skokov), Stewart s 23 in Blažič z 21.

Jaka Blažič je dosegel 21 točk. Cedevita Olimpija je v ligi ABA zmagala šele tretjič. Foto: Filip Barbalić

Devin Robinson je bil s 25 točkami prvi strelec. Foto: Filip Barbalić Dvoboj je bil večji del zelo izenačen, ekipi sta nihali in imeli boljša in slabša obdobja. Prvi del so dobili domači, a se je Mega v drugi četrtini vrnila s tremi zaporednimi trojkami. Po novem vodstvu košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so bili pred tem krogom na predzadnjem mestu, pa so gostje v zadnjih sekundah spet s trojko prišli na 46:46.

Po tretji četrtini je za dve točki vodila gostujoča zasedba, po 73:73 v zadnji pa so domači le stopili na plin. Trojka in koš Stewarta, dva prosta meta Blažiča in še ena trojka Stewarta so bili dovolj za izid 87:78. Ko je nato Robinson dve minuti pred koncem povišal na 90:80, je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma, čeprav so si domači prislužili še nešportno osebno napako, česar pa Mega ni več zmogla spremeniti v še kakšen preobrat.

"Dolgo smo čakali na to zmago. Tri četrtine smo bili precej napeti, igra ni stekla v napadu, v obrambi pa smo bili zakrčeni. V zadnji četrtini pa smo se sprostili in dosegli lepo zmago proti Megi, ki igra dobro košarko in je parirala tudi favoritom. Smo veseli te zmage," je v prvi izjavi dejal kapetan Cedevite Olimpije Blažič.

Krka zdržala samo prvi polčas

Krka je regionalno tekmovanje začela skromno, po osmih krogih je bila na predzadnjem mestu z le dvema zmagama, zadnja je bila oddaljena že skoraj mesec dni. Zdaj jo je čakalo težko delo pri novincu v ligi iz Dubaja, ki je imel pod vodstvom trenerja Jurice Golemca obratno razmerje zmag in porazov (6-2). Novomeščani so bili konkurenčni do konca prvega polčasa.

V nadaljevanju se je Krka borila, a je Dubaj počasi višal prednost. Sredi tretje četrtine je bila ta prvič dvoštevilčna, nato pa dosegla že +15 (65:50). Upanje na preobrat se je za Novomeščane hitro končalo, saj Dubaj tudi v zadnjem delu ni popuščal, razlika pa je tudi že presegla 20 točk (84:63) in Dubaj je le še rutinsko pripeljal dvoboj do konca. Pri gostih sta se strelsko najbolj izkazala Marc Garcia s 15 in Tibor Mirtič z 12 točkami, Tayler Persons je desetim točkam dodal sedem podaj. Klemen Prepelič je za gostitelje dosegel 14 točk.

Krka je v Dubaju ob polčasu zaostala samo za sedem točk (45:38). Foto: BC Dubai

Liga ABA, 9. krog:

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Torek, 17. november:

Lestvica: