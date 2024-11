Valencia se je v drugem polčasu poigrala s Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem krogu evropskega pokala z 80:109 izgubili pri vodilni ekipi tekmovanja Valencii, ki je še neporažena. Ljubljančani so ob polčasu zaostajali sedem točk, sledila pa je slaba tretja četrtina, v kateri so dosegli zgolj deset točk, domači pa 31 in si tako zagotovili mirno nadaljevanje do osme zmage.

Valencia : Cedevita Olimpija 109:80 (21:18, 57:50, 88:60) * Dvorana Fuente de San Luis, gledalcev 4000, sodniki: Lottermoser (Nemčija), Nikolić (Srbija), Udyanskyy (Velika Britanija).

* Valencia: Badio 11 (4:4), Puerto 15 (2:2), Reuvers 12 (0:4), Pradilla 8 (2:2), De Larrea 5, Lopez-Arostegui 14 (3:3), Jones 5, Montero 11, Costello 13, Ojeleye 13 (4:4), Sestina 2.

* Cedevita Olimpija: Stewart 6, Robinson 16 (6:6), Jones 14 (5:6), Radović 11 (0:1), Nikolić 13 (1:1), Glas 2, Gnjidić 4 (2:2), Blažič 6 (1:2), Beringer 2, Geben 2 (2:2), Daneu 4 (2:2).

* Prosti meti: Valencia 15:19, Cedevita Olimpija 19:22.

* Met za tri točke: Valencia 16:42 (Puerto 3, Montero 3, Costello 3, Pradilla 2, De Larrea, Lopez-Arostegui, Jones, Ojeleye, Badio), Cedevita Olimpija 5:19 (Nikolić 2, Jones, Radović, Blažič).

* Osebne napake: Valencia 23, Cedevita Olimpija 21.

* Pet osebnih: Nikolić (39.).

Košarkarska tekma med Zmaji in Valencio je bila prva športna prireditev v tretjem največjem mestu v Španiji po tem, ko je pokrajino Valencia konec oktobra doletela naravna katastrofa, v kateri je življenje izgubilo več kot 200 ljudi. Valencia je zaradi situacije, v kateri se je znašla celotna skupnost v pokrajini, v zadnjem obdobju prestavila dve domači tekmi, eno v evropskem pokalu in eno v domačem prvenstvu, na parket pa kljub vsemu stopila kot favorit za zmago in to vlogo tudi upravičila.

Domači so v prvih minutah imeli pobudo, povedli za +5 (9:4), a Ljubljančani so v nadaljevanju uvodne četrtine najprej stopili v prednost, nato pa ušli za štiri točke (14:18), kolikor je bila njihova prednost tudi v začetku drugega dela. Španska zasedba je v nadaljevanju stvari vzela v svoje roke in v 17. minuti povedla z najvišjo prednostjo (44:36), ob polčasu pa vodila s 57:50. Pri gostih je bil s 14 točkami najbolj razpoložen Devin Robinson.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Domači so odlično odprli drugi polčas in z delnim izidom 7:0 ušli na +14, Cedevita Olimpija pa je nadaljevala katastrofalno. Dosegla je le deset točk, Valencia pa kar 31, tako da je v zadnjo četrtino vstopila s kar 28 točkami prednosti in si zagotovila mirno nadaljevanje.

