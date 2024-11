Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 20.30 gostovali pri španski Valencii, ki bo odigrala prvo domačo tekmo po uničujočih poplavah. "Stanje v pokrajini Valencia je na klub zagotovo vplivalo, to, da je športni direktor Chechu Mulero tam delal vrsto let, pa se je dotaknilo tudi nas, saj smo videli, kako je celotna zadeva vplivala nanj," je pred tekmo dejal začasni glavni trener Đorđe Adžić.

Zadnjih nekaj tekem Cedevite Olimpije je pri navijačih ljubljanske ekipe povzročilo deja vu oziroma grenke spomine na preteklo sezono. Ljubljančani so izgubili zadnjih pet zaporednih tekem, na štirih od petih so prejeli kar 90 točk, še posebej pa v oči bode zadnja razglašena predstava proti Zadru, ko so zmaji v Jazinah vseh 40 minut namesto ognja bruhali le pepel.

Nič kaj bolj optimistično pa ne morejo košarkarji Cedevite Olimpije zreti proti naslednjemu tekmecu, saj bodo danes ob 20.30 gostovali pri vodilni ekipi skupine B Valencii, ki je po šestih tekmah evropske sezone – ena je bila prestavljena – še brez poraza. Valencia je v vseh tekmovanjih neporažena na zadnjih devetih tekmah, nazadnje je bila prekratka 28. septembra v španski ligi ACB na gostovanju pri Manresi. Na drugi strani je Olimpija v Eurocupu na sedmih tekmah trikrat izgubila.

Se bo Andrija Stipanović res vrnil v Ljubljano? Foto: Vid Ponikvar

Tudi na gostovanju v Španiji bodo slovenski prvaki nastopili pod taktirko Đorđeta Adžića, ki bo še naprej vihtel trenersko žezlo ob odsotnosti Zvezdana Mitrovića, ki še ni povsem nared po operaciji hrbta. Ob tem v ljubljanski zasedbi manjka tudi Brynton Lemar, ki se po poškodbi počasi vrača v pogon. Ob tem močno skrbi vrzel pod košema, saj po odhodu Dereka Ogbeideja v Ljubljani še niso našli njegove zamenjave. Nekaj dni se je govorilo o prihodu latvijskega košarkarja Anžejsa Pasečniksa, a so v Ljubljani govorice hitro zanikali, Latvijec pa je nato okrepil turški Tofas. Zdaj pa naj bi bil po poročanju Sportkluba vse bližje vrnitvi v Ljubljano 37-letni Andrija Stipanović, ki trenutno še nosi dres Lietkabelisa, s katerim pa ima sklenjeno kratkoročno pogodbo.

Stipanović je v sezoni 2019/20 že nosil dres slovenskih prvakov, pred tem pa je nosil dres Cedevite, a je nato klub ob neizpolnitvi pričakovanj tudi predčasno zapustil. V tisti sezoni je Stipanović zaigral na desetih tekmah Eurocupa, v povprečju pa je beležil pet točk, 3,7 skoka in 2,1 podaje na obračun v malo več kot 20 minutah, ki jih je preživel na parketu. V regionalni ligi ABA je stopil na parket na 21 tekmah in v 17,4 minute igre v povprečju dosegal 6,1 točke, 3,4 skoka in 1,4 podaje na tekmo.

Cedevita Olimpija je izgubila na zadnjih petih zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih. Foto: Aleš Fevžer

"Vsi v klubu sočustvujemo z vsemi, ki jih je katastrofa prizadela"

A na uradne spremembe v klubu bo treba vsaj še malce počakati, medtem pa v Olimpiji upajo, da jim v Valencii uspe spreobrniti potek dogajanja. V Valencii bo zagotovo čustveno, saj bo to prva domača tekma ekipe po nedavnih uničujočih poplavah. "Glede na naše stanje na zadnjih nekaj tekmah in naše predstave ter če hkrati v obzir vzamemo kakovost ekipe Valencie, v torek zagotovo nismo favoriti te tekme, kljub vsemu pa je naša želja, da damo vse od sebe in se na parketu predstavimo v najboljši mogoči luči. Valencia je ekipa, sestavljena za doseganje najvišjih mogočih ciljev v EuroCupu, v njej je ostalo še nekaj igralcev iz Evrolige iz prejšnjih sezon, tako da so zelo dobro pokriti na vseh igralnih položajih. Njihovi zunanji igralci so zelo nadarjeni, njihovi visoki igralci pa izredno neugodni, saj znajo tudi zadeti z razdalje. Celotna ekipa v Evropskem pokalu v povprečju zadene več kot deset metov za tri točke na tekmo, obenem pa je zanje zelo pomemben tudi boj za skok v napadu. V obrambi igrajo agresivno, imajo tudi igralce za obrambne vloge, tej agresivnosti, ki nas čaka v torek, pa se moramo prilagoditi," je pred tekmo dejal Adžić.

"Zaradi položaja, v katerem se je znašla pokrajina Valencia, so naši tekmeci v zadnjem obdobju odigrali le eno tekmo, zato smo mi verjetno v nekoliko boljšem položaju glede energije, zato je na nas, da pokažemo, kaj znamo, in da izkoristimo, da v tem daljšem obdobju niso odigrali velikega števila tekem. Upam tudi na odgovor ekipe na zadnje tekme in da bomo v prihajajočem obdobju videti veliko bolje. Stanje v pokrajini Valencia je na klub zagotovo vplivalo, to, da je športni direktor Chechu Mulero tam delal vrsto let, pa se je dotaknilo tudi nas, saj smo videli, kako je celotna zadeva vplivala nanj. Vsi v klubu sočustvujemo z vsemi, ki jih je katastrofa prizadela, hkrati je dobro, da se šport vrača, zagotovo bodo prišli tudi številni navijači, zato komaj čakamo, da doživimo to vzdušje," je pred tekmo z ekipo, ki je še lani nastopala v evroligi, povedal Adžić.

