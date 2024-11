Novo razočaranje blede Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem krogu lige ABA doživeli še šesti poraz, skupno pa peti zaporedni v vseh tekmovanjih. Ljubljančani so izjemno slabo odprli srečanje v nabito polno in glasni dvorani Jazine. Cedevita Olimpija je v prvi četrtini unovčila le en met iz igre, zadela je le en met od skupno trinajstih poskusov. Na račun razglašene igre gostov, je Zadar dobri dve minuti in pol pred koncem prve četrtine prvič na tekmi povedel z dvomestno razliko (15:5), deset točk pa je znašala prednost gostiteljev tudi ob izteku prvih desetih minut (17:7). Zadar je v prvih desetih minutah skok dobil s 15:5.

Druga četrtina je prinesla malce boljše nadaljevanje zmajev, a je imel Zadar ves čas nadzor nad dogajanjem na igrišču. Olimpija se je sicer 42 sekund pred koncem drugega polčasa po zadetih prostih metih Lovra Gnjidića približala na 32:36, a je Zadar znova odgovoril in tudi po zgrešenem zabijanju Devina Robinsona na najdaljši odmor na tekmi odšel s prednostjo 41:32. Olimpija v prvih dvajsetih minutah ni zadela meta za tri točke (0/8), Zadar je zbral kar deset skokov več (23:13).

Zadar je imel ves čas bučno podporo s tribun dvorane Jazine. Foto: Zadar/Andrej Jancijev/ABA

Košarkarji Olimpije so se v tretji četrtini po slabih štirih minutah igre po košu Robinsona približali na 41:44, bližje od tega pa ni šlo. Zadar je ob koncu tridesetih minut vnovič vodil z dvomestno razliko, s 60:49. Zadar je tudi v zaključku brez pretresov odbil vse poskuse Olimpije, da bi se približala, na koncu je hrvaški klub zmagal z 81:73 in prišel do tretje zmage v jadranski ligi. Zadar je na koncu dobil skok s 37:27, do zmage pa je prišel kljub temu da je proste mete izvajal z manj kot petdesetodstotno uspešnostjo (14/31). S 24 točkami je bil pri hrvaškem klubu najbolj razpoložen Amar Gegić, pri Cedeviti Olimpiji, ki je zbrala le osem asistenc, sta bila dvomestna le dva košarkarja. Robinson je prispeval 18 točk in deset skokov, kapetan Jaka Blažič je dodal 12 točk, a je zgrešil vseh pet poskusov za tri točke.

V Zadar sicer z ekipo nista odpotovala glavni trener Zvezdan Mitrović, ki okreva po rutinskem zdravstvenem posegu po težavah s hrbtom, in Brynton Lemar. Zadnji je v sredo opravil zdravstveni pregled, ki je pokazal, da okrevanje po poškodbi stopala na tekmi drugega kola EuroCupa proti Venezii poteka po predvidenem načrtu. Lemar bo v tem tednu preventivno nadaljeval individualno delo ob maksimalni obremenitvi, pričakovati pa je, da se bo ekipnim treningom priključil v času tekmovalnega premora. Prihodnji torek bo od poškodbe, ki jo je staknil 1. oktobra, minilo šest tednov.

Krka bo v ponedeljek gostila FMP. Foto: Aleš Fevžer

Krka bo na delu v ponedeljek, ko bo v dvorani Leona Štuklja gostila FMP. Krka je po sedmih krogih pri dveh zmagah, v prejšnjem krogu je v zaključku zapravila uspeh proti Zadru. Na drugi strani je FMP pri izkupičku treh zmag in štirih porazov. Nazadnje je gostujoča ekipa v srbskem obračunu visoko s 64:91 klonila proti Partizanu.

