Dostojen odpor Cedevite Olimpije, a nov poraz

V sedmem krogu košarkarske lige ABA je Cedevita Olimpija s 86:92 klonila na gostovanju v Beogradu pri aktualnem prvaku Crveni zvezdi. V soboto je novomeška Krka v dvorani Leona Štuklja gostila Zadar in izgubila s 73:81. Dubaj je v Podgorici tesno premagal Studentski Centar (87:86), Klemen Prepelič je k zmagi prispeval tri točke, pet skokov in osem asistenc.

Ljubljančani nove sezone v regionalnem tekmovanju niso najbolje začeli. V uvodnih šestih tekmah so zmagali le dvakrat in štirikrat izgubili. Danes jih je v Beogradu pričakala Crvena zvezda, ki je v jadranski ligi pred tem zabeležila tri zaporedne zmage, in bila pretrd oreh.

Košarkarji Cedevite Olimpije po današnjem novem porazu ostajajo pri dnu lige Aba (2-5) na 12. mestu. Takšen izkupiček imata še novomeška Krka in Zadar.

Cedevita Olimpija je današnji dvoboj spodbudno začela in večino časa v prvi četrtini imela v rokah manjše vodstvo. Največ so Ljubljančani povedli za pet točk. A košarkarji Crvene zvezde so se vrnili pri 17:17, ob zvoku sirene pa je v zadnjem napadu Yago Dos Santos z dolgim metom z razdalje domačim priigral prvo prednost na dvoboju.

Te pa Beograjčani niso več predali. Sredi druge četrtine so pobegnili na devet točk naskoka (39:30, 42:33), a se je slovenska ekipa še pred polčasom sicer približala na dve točki zaostanka (43:45, 45:47).

Devin Robinson je dosegel 18 točk. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Ob polčasu so domači vodili za šest točk, po glavnem odmoru pa niso več dopustili, da bi se Cedevita Olimpija približala. Prednost so držali skozi celotno četrtino, v sklepno pa odnesli 13 točk naskoka.

Crvena zvezda je v zadnji četrtini povišala prednost že na +19 (87:68). Vseeno se Ljubljančani niso predali, uspelo se jim je še približati na pet točk zaostanka (89:84, 91:86), a je za kaj več zmajem zmanjkalo časa.

Pri domači zasedbi je bil s 15 točkami najučinkovitejši Isaiah Canaan, 13 pa jih je dodal Uroš Plavšić. Pri Cedeviti Olimpiji je 21 točk vpisal D. J. Stewart, medtem ko jih je Devin Robinson pristavil 18.

Ljubljančani bodo v naslednjem krogu lige Aba v soboto gostovali v Zadru, še pred tem pa jih v sredo čaka domača tekma evropskega pokala proti Bourg-en-Bressu.

Krka je doma izgubila spopad z Zadrom. Foto: Drago Perko/kosarka.si

Košarkarji Krke v ligi ABA ostajajo pri dveh zmagah, v soboto pa so doživeli še peti poraz. Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnji minuti tekme. Novomeščani so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, dobili so ga s 47:38, v nadaljevanju so prednost zapravili, a vse do konca držali priključek, vendar so bili Dalmatinci dovolj natančni, da tekmeca niso spustili v vodstvo. Hkrati so zbrali 12 skokov več od Krke in imeli posledično osem metov iz igre več.

Na trojko Jana Špana (21 točk, trojke 5:13) dobrih 100 sekund pred koncem (69:70) in prosta meta Taylerja Personsa (16 točk, 10 podaj) v zadnji minuti za 73:74 sta s trojkama odgovorila Amar Gegić in Marko Ramljak. Navijači Zadra so tri minute pred koncem tekme prižgali bakle v protest nad razmerami v svojem klubu, s tem zadimili dvorano Leona Štuklja in prekinili tekmo za 20 minut.

